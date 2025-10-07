Amazon’dan iPhone 16 Plus için 9 bin 500 TL indirim fırsatı

iPhone 16 Plus, Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde 9 bin 500 TL indirimle satılıyor.

Normal fiyatı Normal fiyatı 82 bin 999 TL (256 GB) olan cihaz, 73 bin 499 TL'den tüketicilerle buluşuyor.

Fakat bu kampanya yalnızca telefonun siyah renkli seçeneği için geçerli durumda.

Amazon, Prime Alışveriş Festivali kapsamında iPhone 16 Plus için 9 bin 500 TL indirim fırsatı sundu. Apple tarafından geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülen üst düzey telefonlar, güçlü donanımıyla performans canavarı ve kullanıcı dostu bir mobil deneyime kapı aralıyor.

Üst düzey performansı ve büyük ekranıyla öne çıkan bu cihaz, aynı zamanda Apple’ın “Plus” serisinin sonunu temsil ediyor. Bilindiği üzere bu model iPhone 17 serisinde yerini yeni Air seçeneğine bıraktı.

A19 çipinden güç alan cihaz, Apple Intelligence yapay zeka işlevleriyle kullanıcılara ilgi çekici araçlar sunuyor. Gelişmiş kamera sistemi ile dikkatleri üzerine çeken iPhone 16 Plus, büyük ve parlak ekranla geliyor. Aynı zamanda güçlü bataryası sayesinde, yoğun kullanımda bile bir günü çok rahat çıkarabilecek pil ömrü sağlıyor.

iPhone 16 Plus’ın indirimli Amazon fiyatı

Büyük ekranı ve güçlü performansıyla öne çıkan iPhone modeli şu anda Apple’ın resmi internet mağazasında 128 GB‘lık sürümüyle 76 bin 999 TL‘den sunuluyor. Cihazın 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ise 82 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

Amazon Prime Alışveriş Festivali indirimleri kapsamında iPhone 16 Plus’ın fiyatı 9 bin 500 TL düşüyor. Cihaz, 256 GB depolama alanına sahip sürümüyle 73 bin 499 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

Fakat bu indirimin yalnızca siyah renk seçeneğinde geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Cihazın beyaz, deniz mavisi, lacivert ve pembe seçenekleri 79 bin TL’yi aşkın fiyatlardan karşımıza çıkıyor.

iPhone 16 Plus teknik özellikleri

Ekran: 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18

Apple A18 Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB depolama alanı

128, 256 ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera

f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı

Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert

Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert Boyutlar: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

160,9 x 77,8 x 7,8 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: iOS 18

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.