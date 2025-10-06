Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    iOS 26.1 Beta 2 geliştiriciler için yayınlandı: Nasıl indirilir?

    Apple, geliştirici programına kayıtlı iPhone kullanıcıları için yeni iOS 26.1 Beta 2 güncellemesini yayınladı.
    • Apple, geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar için iOS 26.1 Beta 2'yi yayınladı.
    • Aynı zamanda iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 ve visionOS 26.1 Beta 2 sürümleri de çıktı.

    Apple bu akşam iOS 26.1 Beta 2 güncellemesini geliştiricilere sundu. MacRumors’a göre şirket ayrıca iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 ve visionOS 26.1’in yeni Beta sürümlerini de yayınladı. İlk Beta’dan yaklaşık iki hafta sonra gelen yazılımlar şu anda geliştiriciler tarafından indirilebiliyor.

    iOS 26.1 Beta önemli yenilikler getiriyor

    iOS 26.1 Beta 1’de bazı önemli yenilikler gördük. Bunlardan en dikkat çekeni artık Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince ve Vietnamca dillerinde de kullanılabilen Apple Intelligence dil seçeneklerinin genişletilmesi oldu.

    Ayrıca AirPods Canlı Çeviri özelliği Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince desteği sunmaya başladı. Fakat AirPods Pro 3 için gerçek zamanlı çeviri şimdilik AB düzenlemeleri nedeniyle Avrupa’da mevcut olmayacak.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Apple Music de iOS 26.1’de iyileştirmeler aldı. Mini oynatıcı, şarkıları yana kaydırarak değiştirmenize olanak tanıdı. Fotoğraflar’daki yeni video kontrolü, Liquid Glass tasarımını benimseyerek daha modern ve sistemin geri kalanıyla tutarlı hale geldi.

    iPhone güncellemeSon olarak iOS 26.1 küçük tasarım değişiklikleri de yer alıyordu. Telefon’da arama düğmeleri artık Liquid Glass arayüzüne sahip oluyor. Takvim’de etkinlikler tam renkli arka planlarla görüntüleniyor. Safari’de alt sekme çubuğu genişletiliyor. Oyun Modu’nda ise etkinleştirme bildiriminin görünümü değişiyor.

    Tüm yeni özellikleri keşfetmek için şu anda iOS 26.1 Beta 2 güncellemesini incelemeye başladık. Güncellemenin getirdiği yenilikler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    iOS 26.1 Beta 2 güncellemesi nasıl kurulur?

    Apple’ın yeni güncellemesi şu anda yalnızca geliştirici profiline sahip kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Yazılımın birkaç gün sonra genel Beta sürümüyle karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Güncellemeyi indirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

    1. Apple hesabınızı Apple Geliştirici Programına bağlayın.
    2. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Genel bölümüne gidin.
    3. Yazılım Güncelleme‘ye dokunun.
    4. Beta Güncellemeleri seçeneği görünene kadar birkaç saniye bekleyin.
    5. iOS 26 Developer Beta’yı seçin.
    6. Önceki ekrana geri dönün. Artık Beta sürümünü indirip kurabileceksiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.