iOS 26.1 Beta 2 geliştiriciler için yayınlandı: Nasıl indirilir?

Apple, geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar için iOS 26.1 Beta 2'yi yayınladı.

Aynı zamanda iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 ve visionOS 26.1 Beta 2 sürümleri de çıktı.

Apple bu akşam iOS 26.1 Beta 2 güncellemesini geliştiricilere sundu. MacRumors’a göre şirket ayrıca iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 ve visionOS 26.1’in yeni Beta sürümlerini de yayınladı. İlk Beta’dan yaklaşık iki hafta sonra gelen yazılımlar şu anda geliştiriciler tarafından indirilebiliyor.

iOS 26.1 Beta önemli yenilikler getiriyor

iOS 26.1 Beta 1’de bazı önemli yenilikler gördük. Bunlardan en dikkat çekeni artık Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince ve Vietnamca dillerinde de kullanılabilen Apple Intelligence dil seçeneklerinin genişletilmesi oldu.

Ayrıca AirPods Canlı Çeviri özelliği Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince desteği sunmaya başladı. Fakat AirPods Pro 3 için gerçek zamanlı çeviri şimdilik AB düzenlemeleri nedeniyle Avrupa’da mevcut olmayacak.

Apple Music de iOS 26.1’de iyileştirmeler aldı. Mini oynatıcı, şarkıları yana kaydırarak değiştirmenize olanak tanıdı. Fotoğraflar’daki yeni video kontrolü, Liquid Glass tasarımını benimseyerek daha modern ve sistemin geri kalanıyla tutarlı hale geldi.

Son olarak iOS 26.1 küçük tasarım değişiklikleri de yer alıyordu. Telefon’da arama düğmeleri artık Liquid Glass arayüzüne sahip oluyor. Takvim’de etkinlikler tam renkli arka planlarla görüntüleniyor. Safari’de alt sekme çubuğu genişletiliyor. Oyun Modu’nda ise etkinleştirme bildiriminin görünümü değişiyor.

Tüm yeni özellikleri keşfetmek için şu anda iOS 26.1 Beta 2 güncellemesini incelemeye başladık. Güncellemenin getirdiği yenilikler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

iOS 26.1 Beta 2 güncellemesi nasıl kurulur?

Apple’ın yeni güncellemesi şu anda yalnızca geliştirici profiline sahip kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Yazılımın birkaç gün sonra genel Beta sürümüyle karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Güncellemeyi indirmek için şu adımları takip edebilirsiniz: