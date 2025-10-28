Togg limuzin tarzı özel üretim modeli ile ilk kez görüntülendi

Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı teslimat ve yeni tesis açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Forsu taşıyan, limuzin tarzında özel olarak tasarlanmış uzun şaseli bir Togg modeliyle katıldı.

Togg yetkilileri aracın seri üretim veya satış hedefiyle tasarlanmadığını, sadece fabrika misafir turları için geliştirildiğini açıkladı.

Togg'un güncel olarak T10X SUV ve T10F fastback modelleri Türkiye ve Almanya'da satışta bulunuyor.

Türkiye’nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay’ın teslimat töreni, Ankara Kahramankazan’daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan etkinlikte, dikkatleri üzerine çeken detaylardan biri de tören alanına giriş anı oldu.

Erdoğan alana Cumhurbaşkanlığı Forsu taşıyan, limuzin tarzında tasarlanmış özel bir Togg modeliyle geldi.

Elektrikli ve uzun şaseli araç, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu. Vatandaşlar, paylaşımlarda aracın Cumhurbaşkanı için özel olarak mı üretildiği, yoksa yeni bir seri mi olduğu sorularını yöneltti. Aracın kaputundaki Cumhurbaşkanlığı Forsu ve alışılmışın dışında uzatılmış gövde yapısı, merakın daha da artmasına yol açtı.

Kahramankazan’daki törende yeni Altay Tanklarının ilk teslimatı da gerçekleştirildi. Aynı zamanda üretim kapasitesini genişleten yeni tesisin açılışı da yapıldı.

Togg limuzin versiyonu mu üretecek?

Togg’un dikkat çeken limuzin modeli hakkında ulaşılan bilgilere göre, araç ne seri üretim planı kapsamında ne de satış hedefiyle tasarlandı. Yetkililer, uzun şaseli modelin yalnızca fabrika misafir turları için mühendisler tarafından özel olarak geliştirildiğini belirtti.

Halihazırda Togg, SUV formunda tasarlanan T10X ve fastback gövde yapısına sahip T10F modeliyle piyasada varlık gösteriyor. Her iki model hem standart hem de çift motorlu 4More versiyonlarıyla ülkemizde ve Almanya’da satılıyor. İlerleyen yıllarda Togg’un diğer Avrupa pazarlarına da açılması planlanıyor.

Merak edenler için Togg T10X modelinin güncel fiyat tablosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 862 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 172 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL

V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 133 bin 641 TL

Togg T10F teslim fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 878 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 188 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL

V2 4More: 3 milyon 133 bin 641 TL