Yeni Togg modelinin çıkış tarihi açıklandı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) üretimde yeni bir aşamaya geçti. Gemlik’teki fabrikada, 2025 yılında yollara çıkacak yeni model için hazırlıklar başladı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Gemlik’te bir grup gazeteciyle bir araya gelerek onlara üretim hattını ve Togg Teknoloji Kampüsü’nü gezdirdi. Hedeflerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan yönetici, mevcut SUV modelinin yanı sıra SUV olmayan C segment bir binek otomobil üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Ekonomim’in haberine göre Togg’un yeni modeli için çalışmalar başladı. 2024 yılı sonuna kadar aracın tasarımının bitirileceği belirtilirken, 2025’te ise beklenen araç yollara çıkacak. Otomobili geliştirirken gençlerin beklentilerini de göz önünde bulundurduklarını benimseyen şirket CEO’su, cupe tarzının daha çok benimsendiğini, yeni modelin de bir ‘sedan coupe’ ya da ‘cross coupe’ hatlarına sahip olabileceği ifade edildi.

Togg günde 280 adet otomobil üretmeyi hedefliyor

Şirketin CEO koltuğunda oturan Gürcan Karakaş, Togg’da halihazırda 3 bin 500’ün üzerinde personel çalıştığını ifade etti. Yakın bir zaman önce ikinci vardiyaya geçtiklerini aktaran Karakaş, test aşamasının tamamlanma noktasında olduğunu ekledi. Tek bir vardiyanın günlük 170 tane araç ürettiği aktarıldı. İkinci vardiyayla ise günde 280 adete kadar üretim sağlanmasının amaçlandığını açıkladı.

Togg’un sene sonuna kadar toplam 1 milyar 800 milyon Euro’luk yatırım tutarına ulaşacağını aktaran Gürcan Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk kısmını ortakların sağladığını, diğer meblağın ise krediler ile karşılandığını belirtti. Karakaş üretim süreciyle alakalı şunları ekledi:

“Dünyada otomotiv sektörüyle ilgili oyunun kuralları değişti. Bu değişim de, teknolojinin getirdiği kolaylıklar ve kullanıcıların beklentilerinin değişmesinden kaynaklı. Etrafımız akıllı cihazlarla dolu. Eskiden bizim yaşam alanı olarak tabir ettiğimiz şey şekil değişirdi. Otomotiv dünyasında da yaşam alanı oluştu. Biz de Togg’u kurgularken 3 tane dikey belirledik kendimize. Birincisi akıllı mobilite cihazları, ikincisi dikey dijital deneyim platformu, üçüncüsü de temiz enerji çözümleri. Dolayısıyla yeni nesil teknoloji ve yeni nesil hizmetin birleşimini kullandık. Kendimizi doğudan ve batıdan enerji alan bir marka olarak tanımladık. Küresel boyutta rekabet edebilir bir teknoloji markası olarak yola çıktık. Biz başından itibaren 5 sene önce değer bazında yüzde 51 yerlilik sözü verdik ve bu sözü tuttuk. Bu rakamı 3 sene içerisinde yüzde 68’e çıkaracağız. Burada sıfırdan kurgulanan sistemde, böyle bir olayın tıkır tıkır çalışması güzel bir deneyimdi.”

Togg, Avrupa’ya Almanya’dan başlayarak açılacak

Gürcan Karakaş’ın açıklamalarının yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu da önemli bilgiler paylaştı. Hisarcıklıoğlu, Togg’un yurt dışına açılma fikrinin Almanya’dan başlayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun açıklaması ise şu şekilde oldu:

“İşimiz bitmedi, yollarda 6 bin akıllı Togg cihazı var. 2025’te de ilk yurtdışı seyahatimize çıkacağız. Avrupa ilk durak olacak. Özellikle Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar’dan talep var ama biz çıkışı noktamızı Batı olarak görüyoruz. Batı’daki sürücülerin beğenisine sunacağız ki; diğer pazarlara daha iyi gireceğiz. En titiz tüketici Alman tüketicisidir. İlk strateji Almanya’ya giriştir. Almanların bunu beğenmesi çok önemli.”

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