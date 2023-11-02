Şimdiye kadar teslim edilen toplam Togg sayısı açıklandı

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) önemli bir açıklama ile karşımıza çıktı. 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ve şimdiye kadar satılan toplam Togg sayısı paylaşıldı. Togg’un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirilen açıklamada, her ay daha fazla araç teslim etmeye başladığı dikkat çekiyor.

Eylül ayında satılan toplam Togg sayısı 2 bin 204 olarak açıklanmıştı. Gelen son açıklamalar ile birlikte Ekim ayında Togg’un 3 bin 567 adet teslimat gerçekleştirdiği görülüyor.

Togg her ay daha fazla teslimat gerçekleştiriyor

Togg’un X hesabından yapılan açıklamada, “Teslimatlarımız artarak devam ediyor” açıklamasına yer veriliyor. Ekim ayı içinde 3 bin 567 adet teslimat sağlandığı belirtilirken, Mayıs ayından bu yana ise toplam 9 bin 171 adet Togg T10X aracının kullanıcılar ile buluştuğu aktarılıyor.

Her ay bir öncekinden daha fazla teslimat gerçekleştirerek ilerleyen Togg, Temmuz ayında 1.435 adet satış yapmış, Ağustos’ta bunu 1.965’e çıkarmış ve Eylül’de ise 2 bin 204 teslimat sağladığını açıklamıştı. Şu anda gelinen noktada, 3 bin 567 adet satışla Ekim ayını geçtikten sonra Togg’un çok yakında 10 bin teslimatı geride bırakacağı görülüyor.

Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Ekim ayında 3.567 T10X, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 9.171 adet #T10X kullanıcılarımızla buluştu. <💙🧿>#Toggether #Togg pic.twitter.com/Z7NTFkDP3r — Togg (@Togg2022) November 1, 2023

“Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Ekim ayında 3.567 T10X, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 9.171 adet #T10X kullanıcılarımızla buluştu.”

Togg T10X sahipleri için önemli açıklama

Togg kısa bir süre önce X’ten yaptığı bir açıklamada, Togg T10X satın almaya hak kazanmış, teslimat tarihi yaklaşan kullanıcılar için uyarıda bulundu. Bu kişilere yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığı vurgulanırken, kötü niyetli kişilerin markanın adını kullanarak ödeme konusunda teslimat bekleyen tüketicilerden para almaya çalıştığı ifade ediliyor. Buna karşı kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğinin altı çiziliyor ve ödeme işlemlerinin sadece Trumore mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebileceği aktarılıyor.

“Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur. Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir. T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcılarımızın resmî kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.”

Bu içeriğimize de göz atmayı unutmayın: Yerli otomobil Togg hakkında bilmeniz gereken her şey