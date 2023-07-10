Togg T10X fiyatı zamlandı

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) yeni bir zam haberi ile karşımıza çıktı. Togg T10X fiyatı, araç ilk piyasaya duyurulduğunda 953 bin TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkmıştı. 5 Temmuz tarihinde gelen zamlardan sonra otomobil, 1 milyon 207 bin TL başlangıç fiyatıyla listelenmeye başlamıştı. Gelen son zamlarla birlikte ise bu rakamlar 1 milyon 227 bin 500 TL’yi gördü.

Togg T10X fiyatı için gelen zam, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile birlikte yürürlüğe giren KDV zammından kaynaklanıyor. Bilindiği üzere daha önce KDV yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanırken, yeni kararla beraber rakamlar yüzde 10 ve yüzde 20 olarak revize edildi. Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan KDV zammı, tüm ürünleri olduğu gibi Togg’u da etkiledi.

Togg T10X fiyatı ne kadar oldu? (10 Temmuz 2023)

KDV zammı sonrası Togg T10X başlangıç fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye ulaştı. Bu seçenek, en düşük versiyon olan T10X V1 RWD Standart Menzil sürümü olarak karşımıza çıkıyor. T10X V2 RWD Standart Menzil versiyonu 1 milyon 329 bin 500 TL’den satılırken, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 563 bin 500 TL’den alıcılara hitap ediyor. Aracın güncel fiyat tablosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 227 bin 500 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 563 bin 500 TL

Piyasaya çıktığından bu yana iki kez zamlanan Togg T10X’in 5 Temmuz’daki fiyat listesi ise şu şekildeydi:

T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 207 bin TL

T10X V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 307 bin TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 537 bin TL

Vatandaşlar zamma ortak metin ile tepki göstermişti

Togg T10X fiyatı için 5 Temmuz tarihinde gelen zamdan sonra aracı satın almaya hak kazanan vatandaşlar, ortak bir metin hazırlayarak sosyal medya ve CİMER’e şikayet mesajlarını iletmişti. Zamma karşı tepkilerini dile getiren bireyler, “Kurada çıkana zam yok” haberlerine rağmen gelen zamlardan etkilendiklerini dile getirdi. Mevcut şartlar düzeltilmezse siparişlerini iptal edeceklerini dile getiren vatandaşlar, asil hak sahiplerine yönelik olarak zammın geri çekilmesini, yahut mevcut oranın tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yayınlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi: