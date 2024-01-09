Togg’un yeni sedanı CES 2024’te tanıtıldı: Togg T10F

Üçüncü kez dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te boy gösteren Togg yeni otomobilini tanıttı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Togg T10F sedan aracı, Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın gerçekleştirmiş olduğu sunumla birlikte duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Togg’un ismini “T10?” şeklinde gizleyerek sosyal medyadan paylaştığı elektrikli otomobil modeli, birçok kişiyi ters köşeye yatırarak Togg T10F olarak karşımıza çıktı. Aracın tasarımı ve özellikleri hakkında ilk bilgiler geldi.

CES 2024‘te sahne alan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) CEO’su Gürcan Karakaş, merakla beklenen yeni sedan otomobil modelini duyurdu. Aracın şık tasarımının gözler önüne serildiği etkinlikte Karakaş’ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Biz 3 bin 750 personelimizle hep beraber Türkiye’miz için çalışıyoruz. Üç sene önce yolculuğumuz başlamıştı. Geçen sene otomobilden fazlası için yola çıktık. O nedenle hiç bir akıllı cihaz getirmeden, hiç bir akıllı araç getirmeden burada sergiledik. Yani otomobilden fazlasını sergiledik. Öyle bir ilgi gördü ki…

Bugünde kısmet hepsini beraber bir arada T10X’mizi, T10F’mizi dijital platformumuzu, temiz enerji çözümlerimizi hep beraber faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki ürünlerimizi hepsini beraber sergiliyoruz.

Kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir model ürettik. Biz ilk önce akıllı cihazın platformunu oluşturduk. Gençlerimizin de potansiyelini kullanarak oluşturduğumuz bir ekosistem kurguluyoruz.

İlk yola çıktığımız günden itibaren yüzde 51’in üzerinde bir yerlilik oranımız var. T10F ile bu yerlilik oranımızın daha da artacağını biliyoruz. Hedefimiz yüzde 68’e çıkarmak. Batarya, elektronik ve yazılım üretiminde önemli adımlar attık.

T10F 2025’te yollarda olacak. Bir batarya 26 dakikada şarj olabiliyor, ultra hızlı bir hizmet. Siparişleri açacağız. Kura olmayacak. Trumore üzerinden online satışa açılacak.”