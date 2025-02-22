Tim Cook’un Apple Watch’u neden hep aynı saati gösteriyor?

Apple geçmişten bu yana neredeyse lansmanlarında birtakım eğlenceli ve geleneksel detaylara bizleri şahit ediyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un Apple Watch'u tüm lansmanlarda hep aynı saati gösteriyor.

10:09 saatinin anlamı birçok kişi için merak konusu olurken, bunun manasının aslında oldukça basit ve eğlenceli bir nedene dayandığı vurgulanıyor.

Apple etkinlikleri aslında pek fazla kişinin fark etmediği çeşitli sürpriz ayrıntılara ev sahipliği yapıyor. Bunların en klasiklerinden bir tanesi de Apple CEO’su Tim Cook’un Apple Watch’unun şirketin videolarında hep aynı saati göstermesi oluyor.

Bu ilginç gelenek aslında yalnızca şirketin CEO’su ile de sınırlı kalmıyor. Apple’ın diğer yöneticileri de saat kadranında aynı rakamları bizlere gösteriyor. Şirketin tüm videolarında saatler 10:09’da sabitlenmiş olarak ekranlara yansıyor.

iPhone 16e lansmanında da aynı detay görüldü

PhoneArena’nın aktardığı bilgilere göre bu gelenek Apple’ın farklı lansmanlarında ve sunumlarında sürekli olarak tekrarlanıyor. Örneğin en son iPhone 16e etkinliğinde de Tim Cook sahneye Apple Watch’unu göstererek çıktı.

Cihazda ekrana yansıyan saat 10:09 olarak görüldü. Dakikalar sonra sunumun başka bir sahnesinde yine kameralar saate odaklanırken, burada da zaman hiçbir değişiklik olmadan aynı kaldı.

Etkinlikte bu trendi takip eden tek kişi Tim Cook olmadı. Apple’ın iPhone pazarlama başkan yardımcısı ve ürün tasarımı direktörü de aynı anda Apple Watch’larını kilitlemiş halde görüntülendi.

Apple lansmanlarındaki 10:09 ne anlama geliyor?

Burada cevap aslında tasarımda ve estetikte yatıyor. Saat yüzünde dengeli bir görsel kompozisyon oluşturması açısından 10:09 saati özellikle seçiliyor. Bu sırada konumlandırılan eller bir tür “V” şekli oluşturuyor. Bu da bir uyum duygusunu yansıtıyor.

Peki benzer bir açı oluşturan 8:20 neden seçilmiyor? Bunun sebebi de yine görsel algıda yatıyor. 10:09’daki eller “gülümsemeyi” andırırken, 8:20’deki eller daha çok “üzgün yüz” ifadesini anımsatıyor. Her zaman olumlu mesajlar iletmeye odaklanan Apple, “daha mutlu” olan seçeneği tercih ediyor.

Saatçilik sektöründe akrep ve yelkovanın 10:10 pozisyonunda konumlandırılması geleneksel bir uygulama olarak biliniyor. Mekanik saat markaları bu zamanı, ürünlerini reklamlarında öne çıkarmak için sıklıkla kullanıyor. Apple ise 10:09’u standart olarak benimseyerek kendini biraz farklılaştırmaya odaklanıyor.

Bu tercih aynı zamanda şirketin detaylara olan bağlılığını da güçlendiriyor. Tim Cook’un Apple Watch’unda gösterilen saat gibi önemsiz görünen bir unsur bile, markanın estetiğini ve görsel etkisini artırmak için dikkatlice planlanmış bir stratejinin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Dolayısıyla bir dahaki sefere bir Apple etkinliğini izlediğinizde yöneticilerin nabzını tutun. Apple Watch’ların hangi durumda olursa olsun her zaman aynı anda, yani 10:09’da donduğunu göreceksiniz. Muhtemelen şirket gelecekteki diğer lansmanlarında da bu geleneği sürdürmeye devam edecek.