iPhone 18 çıkmadan önce Apple, iPhone 17 serisine okkalı bir zam yapabilir

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Yapay zeka yatırımlarının çip pazarında yarattığı arz krizi ve maliyet artışları nedeniyle Apple'ın bu ay içinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, bellek çiplerindeki kıtlığı 40 yılda bir görülen kıtlığa benzeterek zamların kaçınılmaz olduğunu işaret etti.

Analistler, sonbaharı beklemeden yapılabilecek bu zamların şirketin haziran ayındaki Okula Dönüş kampanyasıyla birlikte devreye alınabileceğini öngörüyor.

Teknoloji devi Apple’ın, yapay zeka ve bulut altyapısı yatırımlarının tetiklediği küresel çip krizi nedeniyle iPhone 17 serisinin fiyatlarını bu ay kadar yakın bir tarihte artırabileceği konuşuluyor. Spekülasyonları güçlendiren ise Apple CEO’su Tim Cook’un geçtiğimiz günlerde fiyat artışlarının “kaçınılmaz” olduğuna yönelik yaptığı açıklamalar oldu.

The Wall Street Journal’a konuşan Tim Cook, yapay zeka ve bulut altyapı şirketlerinin veri merkezleri inşa etmek için yoğun talep gösterdiği bellek ve depolama çiplerindeki maliyet artışını artık Apple olarak sübvanse edemediklerini belirtti.

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Tim Cook: Bellek kıtlığı yüzyılda bir görülecek kıtlık gibi

Sektörde yaşanan bellek kıtlığını “yüzyılda bir görülecek bir kıtlığa” benzeten Cook, “40 yılı aşkın süredir hiçbir alanda böyle bir durum görmedim” ifadelerini kullandı. Sektördeki yapay zeka altyapı yatırımlarının büyüklüğü, yüz milyarlarca dolarlık bu harcamaların karşılığını verip vermeyeceği tartışmasını doğursa da şu an için yarı iletken endüstrisinde ciddi bir arz krizine yol açıyor.

Samsung, Microsoft, Sony ve Dell gibi devlerin fiyatlarını çoktan artırmasının ardından Apple’ın da benzer bir adım atması bekleniyor.

Bloomberg yazarı Mark Gurman, Tim Cook’un açıklamalarının zamanlamasının zamların “kapıda” olduğunu gösterdiğini savunuyor. Olası fiyat artışını şirketin Haziran ayında gerçekleştirdiği ve öğretmenler ile öğrencilere ücretsiz aksesuar veya hediye kartı sunulan “Back to School” (Okula Dönüş) kampanyasıyla ilişkilendiren Gurman, Apple’ın zammı bu kampanya ile birleştirerek bir “tampon” yaratabileceğini ileri sürdü.

Okula Dönüş kampanyası genellikle WWDC dönemi civarında, son beş yılın üçünde ise WWDC açılış konuşmasından 8 ila 10 gün sonra başladı. Bu durum, kampanyanın ve beraberindeki fiyat artışlarının bu hafta içinde duyurulabileceği ihtimalini doğuruyor.

Apple zam için sonbaharı beklemeyecek

Gurman’a göre zamlar, Eylül ayı ortasında tanıtılması beklenen yeni iPhone 18 Pro modellerine kadar bekletilmeyecek yani sonbahara kalmayacak. Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe de hafta sonu yaptığı paylaşımla mevcut amiral gemisi serisinin fiyatlarının bu tarihten önce yükselebileceğine işaret etti.

Halihazırda Apple iPhone 17 modellerinin yurt dışı başlangıç fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 17e: 599 dolar

599 dolar iPhone 17: 799 dolar

799 dolar iPhone Air: 999 dolar

999 dolar iPhone 17 Pro: 1.099 dolar

1.099 dolar iPhone 17 Pro Max: 1.199 dolar

Bununla birlikte The Wall Street Journal tarafından yayımlanan analizde, gelecekteki iPhone 18 Pro modelinin başlangıç fiyatının 1.399 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Yakın gelecekte iPad ve Mac fiyatlarında da artış yaşanabileceği belirtiliyor.