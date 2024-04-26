TikTok’u satmayı reddeden ByteDance, ABD yasağını göze alacak

Yakın zaman önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, TikTok’un ABD’li bir şirkete satılmasını zorunlu kılacak yeni yasayı imzalamıştı. Bunun üzerine gözler Çinli şirketin nasıl bir cevap vereceğine çevrilirken, gelen son iddialara göre ByteDance dik bir duruş sergileyerek ABD hükümetinin tehdidini göze alacak.

ABD’de yoğun bir şekilde tartışılan yeni yasa, ByteDance şirketinin TikTok’tan ayrılması ya da ABD topraklarında tamamen yasaklanması arasında iki tercih hakkı sunuyor. Bunun için ByteDance’e bir yıl süre tanınıyor. Ancak Reuters’ın haberine göre bu yasaya karşı çıkan Çinli firma, Biden yönetimine adeta meydan okuyarak uygulamanın ülkede yasaklanma riskini kabul ediyor.

ByteDance ekibi tarafından alınan bu karar, şirketin temel algoritmasından vazgeçmek istememesinden kaynaklanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre TikTok’ta yer alan algoritmalar, ByteDance’in genel operasyonlarının temelini oluşturuyor. Bu nedenle şirket, herhangi bir yasal seçenek kalmaması halinde uygulamayı satmaktansa ABD’de kapanmasına göz yummayı düşünüyor.

ByteDance’in savunması ABD hükümetini tatmin etmedi

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ByteDance’e verdiği ültimatom, TikTok’un ulusal güvenlik endişeleri barındırmasından kaynaklanıyor. Her ne kadar şimdiye dek şirket bu iddiaları reddedip Çin hükümetine herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadığını belirtse de bu açıklamalar ABD’li yetkilileri tatmin etmemiş görünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yasadan sonra birçok Amerikan şirketi TikTok’un ülkedeki operasyonlarını devralmak için ciddi teklifler hazırladı. Şimdiden bu tekliflerin 20 milyar doları aştığı belirtilirken, ByteDance uygulamayı satmak gibi bir niyeti olmadığını açık şekilde beyan etti. TikTok’un küresel operasyonlarının tahmini değerinin şirketin toplam değerinin yaklaşık olarak yarısına tekabül ettiği bilinirken, platformun ABD’de yasaklanmasının şirket adına büyük bir problem yaratmayacağı öne sürülüyor.

Yakın zaman önce TikTok CEO’su Shou Zi Chew, platformun ABD’de yasaklanma ihtimaline karşı direneceklerini ifade etti. TikTok’un Amerikan kültürünü dünyaya ulaştırma konusunda önemli bir rol üstlendiğini ifade eden yönetici, bunun için her türlü mücadeleyi vermek istediklerini beyan etti.

Konuya ilişkin yakın zaman önce yapılan bir başka açıklama ise Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin’den geldi. Wenbin, platformun ABD’de yasaklanması durumunda Dünya Ticaret Örgütü’ne itiraz başvurusu yapacaklarını bildirdi. Öte yandan söz konusu yasanın, ABD’nin adil rekabet ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu savundu.