Akıllı telefon pazarı 2013’ten beri en düşük seviyesinde: En çok kan kaybeden markalar belli oldu

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Küresel akıllı telefon pazarı, bellek çipi kıtlığı ve artan donanım maliyetleri sebebiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 daralarak 2013'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bu yavaşlamaya rağmen Apple güçlü iPhone satışlarıyla pazar payını yüzde 20'ye taşırken, Samsung yüzde 24'lük pay ile küresel liderliği yeniden ele geçirdi.

Giriş ve orta segment telefonları ciddi oranda vuran bellek tedarik krizinin 2027'ye kadar fiyatları yukarı çekmeye devam etmesi beklenirken, pazarın toparlanma süreci için 2028 yılı öngörülüyor.

Küresel akıllı telefon sevkiyatları, bellek çipi kısıtlamaları ve artan maliyetler nedeniyle 2013 yılından beri görülen en düşük ikinci çeyrek seviyesine geriledi. Bununla birlikte Apple ile Samsung’un pazardaki daralmaya adeta meydan okuduğu ortaya çıktı.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre, akıllı telefon pazarı yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 oranında daraldı. Dokuz çeyrek süren kesintisiz büyümenin ardından gelen daralma, bellek çipi tedarikinde yaşanan krizin ve yükselen fiyatların tüketici talebini zayıflatmasıyla akıllı telefon sevkiyatlarını 2013’ten bu yana en düşük seviyeye çekti.

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Apple ve Samsung pazardaki daralmaya direniyor

Counterpoint Research raporunun aktardığına göre, sektördeki genel yavaşlamaya rağmen Apple sevkiyatlarında yüzde 3’lük bir artış yakalayarak küresel pazar payını yüzde 20’ye çıkardı. Şirketin sergilediği büyüme ivmesi, üst segment iPhone serisine yönelik talep ve artan bileşen maliyetlerine rağmen korunan istikrarlı fiyatlandırma politikasıyla desteklendi.

Öte yandan analistler, Apple’ın önümüzdeki aylarda fiyat artışlarına gidebileceğini öngörüyor.

Samsung, yüzde 24’lük küresel pazar payıyla yeniden zirveye yerleşti. Güney Koreli üreticinin başarısında güçlü Galaxy S26 satışları, ürünlerin kolay bulunabilirliği ve Hindistan ile Orta Doğu gibi pazarlardaki sınırlı fiyat artışları etkili oldu. Araştırma şirketi, Apple ve Samsung gibi entegre tedarik zincirlerine sahip şirketlerin, değişen pazar dinamiklerini yönetmede çok daha avantajlı konumda olduğunu vurguluyor.

Apple’ın istikrarlı bellek tedariki ve sağlıklı kâr marjlarının, fiyat artışlarını geciktirmesini sağladığı vurgulandı. Samsung’un da dikey entegre tedarik zinciri sayesinde pazar ortalamasının üzerinde performans sergilediği bilgisi paylaşıldı.

Çinli üreticiler kan kaybediyor ve bellek krizi derinleşiyor

Bütçe dostu ve orta segment cihazlara daha yoğun odaklanan Xiaomi, Oppo ve Vivo, ilk beş akıllı telefon üreticisi arasında sevkiyatlarında en sert düşüşü yaşayan markalar oldu. Akıllı telefon sektörü, bellek tedarikçilerinin yapay zeka (AI) veri merkezi müşterilerine öncelik vermesiyle artan maliyet baskılarıyla yüzleşmeye devam ediyor.

Araştırma, 2026’nın ikinci çeyreğinde mobil LPDDR4 ve LPDDR5 bellek fiyatlarının 2025’in dördüncü çeyreğine kıyasla neredeyse iki katına çıkma yolunda ilerlediğini belirtiyor. Yarı iletken üretiminin yoğun sermaye gerektiren yapısı ve üretimi genişletmenin uzun zaman alması sebebiyle, tedarik sıkışıklığının 2027’nin ikinci yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Counterpoint Research, 2026 yılı genelinde küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 14 düşeceğini tahmin ediyor.

Raporda yaşanan daralmaya ilişkin şu ifadelere yer veriliyor:

“LPDDR4 bellek arzının, fabrikaların kapasitelerini yapay zeka destekli HBM ve sunucu DRAM’lerine kaydırmasıyla 2026 yılında yüzde 40’tan fazla düşmesi bekleniyor. Fabrikaların kapasite kaydırması, giriş seviyesi ürünleri tedarik etmeyi giderek daha verimsiz hale getiriyor. Küresel çapta, akıllı telefon toptan satış fiyatları ilk çeyrekte yüzde 14 arttı ve kriz öncesi stoklar tükendikçe fiyat artış hızı korunacak. 150 dolar altındaki belirli fiyat kategorileri, pazardan fiilen ve kalıcı olarak silinme tehlikesiyle karşı karşıya.”

Sektörün toparlanması 2028 yılını bulacak

Counterpoint Research uzmanları, akıllı telefon pazarının 2028 yılında yeniden yükselişe geçmesinin muhtemel olduğunu ifade ediyor.

Araştırma metni ayrıca, “On yılın sonuna kadar Çin, Japonya ve Güney Kore gibi öncü pazarlarda 6G ağlarının ticari lansmanı ve yapay zeka tabanlı cihazların olgunlaşması, endüstrinin toparlanmasına yardımcı olacaktır” sözleriyle endüstrinin geleceğine dair ipuçları veriyor.