TikTok, ABD tehdidine karşı Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuracak

Çinli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu kısa video odaklı popüler sosyal medya uygulaması TikTok, son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi, 352 oya 65 oyluk açık ara farkla TikTok’un ülkede yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir yasa tasarını onayladı.

Bu yasa tasarısı, ByteDance’i altı aylık zaman zarfında TikTok’u Çin dışında bir firmaya satmasını zorunlu kılıyor. Satışın gerçekleşmemesi halinde ise platformun yasaklanacağı vurgulanıyor. Fakat bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Çin hükümeti Dünya Ticaret Örgütü’ne itirazda bulunmayı planlıyor. Hükümet temsilcilerine göre ABD yönetimi adil rekabet ilkelerini ihlal ederek Çinli firmalar üzerinde baskı kuruyor.

Çin hükümetinden açıklama geldi

The Economist’in haberine göre konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanması halinde Dünya Ticaret Örgütü’ne itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirdi. Buna ek olarak Wenbin, “Bu yasa tasarısı, ABD’nin adil rekabet ilkelerinin ve uluslararası ticaret kurallarının karşı tarafında yer almasına olanak tanıyor” açıklamasında bulundu.

Wenbin, Amerika Birleşik Devletleri’nde onay gören yeni yasa tasarını “adaletten uzak” olarak yorumladı. Bununla beraber Bakanlık sözcüsü şu açıklamaya yer verdi: “Eğer sözde ulusal güvenlik nedenleri diğer ülkelerin üstün şirketlerini kasıtlı olarak baskı altına almak için kullanılabilirse geriye adalet kalmaz.”

Donald Trump döneminden beri TikTok’a baskılar sürüyor

Uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri, TikTok platformunu yasaklamakla tehdit ediyor. ABD’den gelen bu baskılar ilk olarak Donald Trump yönetiminde ortaya çıkarken, Joe Biden hükümeti de bu noktada benzer bir tavır gösteriyor.

Parlamentoda ulusal güvenlik konusunda ciddi tehlikeler barındırdığı ifade edilen sosyal ağ, Çin hükümetine bilgi sızdırmakla itham ediliyor. Platformun ülkede casusluk faaliyetleri yürütüldüğü ve ABD vatandaşlarının verilerinin yasa dışı bir şekilde toplandığı öne sürülüyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında kabul edilen TikTok, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 170 milyondan fazla kullanıcı tabanına hitap ediyor. Dolayısıyla bu türden bir yasaklama, uygulamanın geleceğini ciddi bir şekilde tehlikeye atabilir. Bununla birlikte ayrıca başka ülkelerde de benzer yasakların ortaya çıkması mümkün olabilir.

Yasa yürürlüğe girerse satış için 6 ay zaman tanınacak

Şu anda ByteDance şirketi çatısı altında faaliyet gösteren TikTok, ABD Kongresi tarafından onaylanan yasanın yürürlüğe girmesi halinde platformu satmak adına altı aylık bir zamana sahip olacak. Aksi durumda ise platform ülkede tamamen yasaklanacak.

Buna karşı Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuracaklarını açıklayan Çin hükümeti, bu sayede potansiyel yaptırım kararını engellemeyi amaçlıyor. Yasanın yürürlüğe girip girmeyeceği ise şimdilik maalesef belirsizliğini koruyor.