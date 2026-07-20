Çin’in yapay zeka modeli Kimi K3’e talep patladı, yeni abonelikler durduruldu

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Çin’in en büyük yapay zeka oyuncularından Moonshot AI, yeni piyasaya sürdüğü Kimi K3 modeline gelen aşırı talep nedeniyle altyapı krizi yaşıyor. Şirket, mevcut kullanıcıların deneyimini korumak adına yeni üye alımını geçici olarak askıya aldı.

Çin merkezli yapay zeka girişimi Moonshot AI, büyük beklentilerle kullanıma sunduğu Kimi K3 modelinin yarattığı yoğun ilgiyle başa çıkmakta zorlanıyor. Şirket tarafından Cuma günü “Open Frontier Intelligence” olarak tanımlanarak duyurulan model, altyapı sınırlarını kelimenin tam anlamıyla sarstı. Anthropic ve OpenAI modellerine rakip olarak geliştirilen Kimi K3; kodlama, bilgi işleme ve mantık yürütme gibi karmaşık görevlerde gösterdiği yüksek performansla kısa sürede popülerlik kazandı.

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GPU’lar Yoğun Baskı Altında

Moonshot AI’ın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yeni yapay zeka modeli beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştı ve şirketin grafik işlem birimleri (GPU) ciddi bir yük altında kaldı.

Introducing Kimi K3: Open Frontier Intelligence 🔹 2.8 Trillion Parameters, 1 Million Context, Native Multimodal

🔹 Kimi Delta Attention enables up to 6.3x faster decoding in million-token contexts

🔹 Attention Residuals deliver ~25% higher training efficiency at <2% additional… pic.twitter.com/eFHEbdxn3P — Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) July 16, 2026

Son 48 saat içinde talebin mevcut kapasite sınırlarını zorladığını ifade eden firma mevcut abonelerin hizmet kalitesini güvence altına almak için yeni abonelikleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Mevcut üyelerin bu durumdan süreçten etkilenmeyeceği vurgulanırken, yeni aboneliklerin aşamalı olarak yeniden açılması için kapasite artırma çalışmalarının hızla sürdürüldüğü aktarıldı.

27 Temmuz’da Açık Kaynak Olacak

Yaşanan yoğunluğu daha verimli yönetebilmek adına yeni formüller de test eden yapay zeka girişimi, üyelik modellerini ikiye ayırmayı planlıyor. Platform; web, uygulama ve genel iş süreçleri için “Kimi Üyeliği”, kodlama odaklı iş akışları için ise “Kimi Kod Üyeliği” olmak üzere iki farklı paket halinde yapılandırılacak.

Diğer yandan Moonshot AI, modelin tüm eğitilmiş parametrelerini içeren açık ağırlıklı (open-weight) versiyonunu 27 Temmuz’da genel kullanıma sunacağını bildirdi. Geliştiriciler, modeli kendi cihazlarına indirerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni sistemler geliştirme imkanına kavuşacak.