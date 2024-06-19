TikTok’tan Instagram rakibi yeni sosyal medya uygulaması: Whee

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında kabul edilen TikTok yeni bir platformla karşımıza çıktı. Yakın zaman önce Instagram rakibi fotoğraf uygulaması TikTok Notes ile dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de yine Instagram’a rakip olacak Whee uygulamasını duyurdu.

TikTok’un yeni sosyal ağı şu anda Android işletim sistemine sahip cihazlar için Google Play Store, iPhone modelleri için ise Apple App Store platformlarında yayınlandı. Ücretsiz bir şekilde cihazınıza indirebileceğiniz uygulama, kullanıcıların yakın arkadaşları ile daha sık bir etkileşim kurmalarına olanak tanıyor. İşte Whee’nin özellikleri ve merak edilen tüm detayları…

Whee uygulaması Instagram ve BeReal’e benzer çalışacak

TikTok’un açıklamasına göre “yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği” fotoğraflar paylaşabileceğiniz eğlenceli sosyal medya uygulaması kendine has bir dinamikler sunuyor. En iyi arkadaşlarınızdan oluşan bir liste oluşturabileceğiniz ve birbirinize özgürce fotoğraflar paylaşabileceğiniz platform uygulama mağazalarında şu cümlelerle tanımlanıyor:

“Whee, hayatın spontane anları üzerinden yakın arkadaşlarınızla bağlı kalmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış yeni bir sosyal uygulamadır. Yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği, hayatın içinden fotoğraflar çekip paylaşarak gerçek kişiliğinizi ortaya koyun. Whee, yakın arkadaşların hayatlarından anları paylaşabileceği en iyi yerdir.”

Google Play Store ve Apple App Store’da TikTok Pte tarafından yayınlanan Instagram rakibi yeni sosyal medya uygulaması son derece basit bir şekilde çalışıyor. Yakın arkadaşlarınızdan oluşan listede yer alan kişilerle fotoğraf ve video paylaşmanıza izin veriliyor. Bununla birlikte karşılıklı olarak kullanıcılar paylaşımlarına yorum yapabiliyor. Öte yandan kullanıcıların DM sekmesi üzerinden özel mesaj alışverişi yapabilmelerine de imkan tanınıyor.

Instagram benzeri bir arayüzle karşımıza çıkan Whee uygulaması, arkadaşlarınızdan oluşan bir içerik akışı ve bir bildirim merkeziyle son derece basit yapıya sahip. Paylaşımlarınızı yalnızca seçtiğiniz kullanıcılar görüntüleme şansına sahip olurken, platforma katılmak için bir TikTok hesabına sahip olmanız gerektiğini de belirtmekte yarar var.

Şu anda kademeli bir şekilde kullanıcılara sunulan Whee’nin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çok sayıda ülkede henüz yayınlanmadığını belirtmekte yarar var. Ancak uygulamaya Türkiye’den erişmek şu anda mümkün. Uygulamanın diğer ülkelere ne zaman geleceği ve web üzerinden erişimi olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.