AI destekli stratejiler alışveriş uygulamalarında büyümeyi hızlandırıyor

Türkiye’de de faaliyet gösteren lçümleme ve analitik şirketi Adjust, markaların kullanıcı kazanımı stratejilerindeki değişimleri inceleyen Alışveriş Uygulamaları İçgörüleri Raporu 2025’i yayımladı.

Yapay zeka ile desteklenen daha akıllı hedefleme yöntemleri, alışveriş uygulamalarının markaya daha fazla katkı sağlayan kullanıcılarına odaklanmasını sağlıyor. E-ticaret uygulaması kurulumları 2025’in ilk yarısında dünya çapında yıllık bazda %14 düşüş gösterirken, oturum sayısındaki %2’lik artış, uygulamaların daha az sayıda ancak daha sadık kullanıcıları çektiğini gösteriyor.

Bu trend, 2025’in ilk çeyreğinde küresel reattribution oranının 2023’e kıyasla %29 artması ile birlikte markaların sadece yeni kullanıcılara ulaşmak yerine mevcut kullanıcılarla yeniden etkileşim kurmaya daha fazla yatırım yaptığının bir göstergesi niteliğinde.

Gelişmekte olan pazarlar mobil ticaret büyümesinde lider konumda

Yayımlanan rapor, mobil ticaretin büyüme modellerinde önemli bölgesel değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor. Latin Amerika, 2025’in ilk yarısındaki kurulumlarda %18 ve oturumlarda %27 artışla ilk sırada yer alırken, APAC bölgesi kurulumlarda %13 ve oturumlarda %2 artışla güçlü bir ivme yakaladı.

Buna karşılık Avrupa, MENA ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlarda ise yavaşlama görüldü. Bu durum, pazar doygunluğuna ve tüketici davranışlarındaki değişime işaret ediyor.

Pazaryeri uygulamaları, kullanıcı bağlılığında ilk sırada

Alışveriş uygulamaları, 2024’ten 2025’in ilk yarısına kadar tüm küresel e-ticaret kurulumlarının dörtte üçünden fazlasını oluştursa da, oturumların sadece %36’sına sahip ve bu fark, kullanıcı etkileşiminin sürdürülmesinde bir boşluk olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan pazaryeri uygulamaları, kurulumların sadece %20’sini temsil etmesine rağmen oturumların %60’ını oluşturdu. E-ticaret uygulamalarında oturum süreleri, 2024’teki küresel 10,23 dakika seviyesinden 2025’in ilk yarısında ortalama 9,89 dakikaya düştü.

Buna karşılık, pazaryeri uygulamaları 10,69 dakikalık ortalama ile en uzun oturum süresini kaydetti. Pazaryeri uygulamaları 1. günde %25 kullanıcı tutma oranıyla ilk sırada yer alırken, e-ticaret uygulamaları %13 düşüş gösterdi.

Pazarın gelişimini yansıtan maliyet dinamikleri

E-ticaret uygulamaları için küresel kurulum başına maliyet (CPI), 2025’in ilk çeyreğinde 0,99 dolara ulaştı. Alışveriş uygulamaları 1,01 dolar ile öne çıkarken, pazaryeri uygulamalarında bu değer 0,89 dolar seviyesindeydi. Artan kullanıcı kazanımı maliyetlerine rağmen, tıklama oranları küresel olarak %2’de sabit kaldı ve bu değer, tüm kanallarda tutarlı bir kullanıcı etkileşimini işaret ediyor.