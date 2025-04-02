E-ticarette yeni dönem başladı: Temu ve AliExpress için yolun sonu

E-ticarette yepyeni bir dönem başlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine önemli düzenlemeler getirildi.

Temu ve AliExpress gibi yabancı e-ticaret sitelerine Türkiye'de temsilci atama şartı yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan karar, beş ay süren geçiş sürecinden sonra resmen yürürlüğe girmiş oldu. İnternetten alışverişte yeni dönem olarak da nitelendirilen bu karar, tüketicilerin yurt dışından daha güvenilir ve şeffaf bir alışveriş deneyimi yaşamalarına odaklanıyor.

Yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerine temsilci zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-ticaret konusunda önemli değişiklikler hayatımıza girdi. Şeffaflık ve ürün güvenliğini ön planda tutmaya odaklanan yeni yönetmelik, internetten alışveriş yapan tüketiciler ve satış gerçekleştiren firmalar adına önemli bazı değişiklikler ortaya koyuyor.

Yeni yönetmelik ile birlikte alınan en önemli kararlardan bir tanesi de yurt dışı satıcılarına yerel temsilci atama zorunluluğu getirilmesi oldu. Bununla beraber artık Temu ve AliExpress gibi yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye temsilci atamaları şart koşulacak. Aksi halde bu mağazaların Türkiye’de satış yapmalarına izin verilmeyecek.

Vatandaşların internetten alışveriş yaparken daha güvenli bir deneyim yaşamalarına odaklanan yeni yönetmelik ile ilgili olarak bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklama şu şekilde oldu: