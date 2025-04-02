E-ticarette yeni dönem başladı: Temu ve AliExpress için yolun sonu

- E-ticarette yepyeni bir dönem başlıyor.
- Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine önemli düzenlemeler getirildi.
- Temu ve AliExpress gibi yabancı e-ticaret sitelerine Türkiye'de temsilci atama şartı yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan karar, beş ay süren geçiş sürecinden sonra resmen yürürlüğe girmiş oldu. İnternetten alışverişte yeni dönem olarak da nitelendirilen bu karar, tüketicilerin yurt dışından daha güvenilir ve şeffaf bir alışveriş deneyimi yaşamalarına odaklanıyor.
Yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerine temsilci zorunluluğu
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-ticaret konusunda önemli değişiklikler hayatımıza girdi. Şeffaflık ve ürün güvenliğini ön planda tutmaya odaklanan yeni yönetmelik, internetten alışveriş yapan tüketiciler ve satış gerçekleştiren firmalar adına önemli bazı değişiklikler ortaya koyuyor.
Yeni yönetmelik ile birlikte alınan en önemli kararlardan bir tanesi de yurt dışı satıcılarına yerel temsilci atama zorunluluğu getirilmesi oldu. Bununla beraber artık Temu ve AliExpress gibi yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye temsilci atamaları şart koşulacak. Aksi halde bu mağazaların Türkiye’de satış yapmalarına izin verilmeyecek.
Vatandaşların internetten alışveriş yaparken daha güvenli bir deneyim yaşamalarına odaklanan yeni yönetmelik ile ilgili olarak bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklama şu şekilde oldu:
“Yönetmelik ile tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek. Yeni Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak.
Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek. Sanal pazaryerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak, ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak.
Bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulacak. Sanal pazaryerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği bir temas noktası oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliği ile ilgili şikâyet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek. Yurtdışından Türkiye’ye ’www.ticaret.gov.tr/duyurular’ adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak.
Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 7223 sayılı ’Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek. Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehber Ticaret Bakanlığı internet sitesinde paylaşılacaktır.”