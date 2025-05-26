Ticaret Bakanlığı açıkladı: Online alışverişte yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesafeli alışverişlerde iade kargo ücretinin satıcılara yansıtılacağını açıkladı.

Tüketiciler iade ettikleri ürünlerin kargo ücretlerini ödemek zorunda kalmayacak.

Tüketici haklarını artırmaya yönelik bu hamle, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinde internetten alışveriş ile ilgili yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle birlikte artık tüketiciler mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücreti ödemek zorunda kalmayacak.

Bakanlıktan gelen açıklamayla birlikte cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti ödemekten kurtulacağı, bunun satıcı ya da sağlayıcı platform tarafından karşılanmaya başlayacağı vurgulanıyor. Bakanlık, bu düzenlemenin tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik bir hamle olduğunu bildiriyor.

Bakanlıktan “ürün iadesi” konusunda yeni düzenleme geldi

CNBC-e’nin haberine göre şimdiye kadar gündeme yansıyan düzenleme söylentilerinde cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde cayma hakkının kaldırılması öngörülüyordu. Fakat tüketicilerin ısrarlı talepleri sonrasında bu düzenlemeden vazgeçilerek yepyeni bir adım atıldı.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Tüketici Lehine Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır (24.05.2025) pic.twitter.com/Ah4G56bbdR — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 24, 2025

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme ile beraber tüketiciler artık satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanma şansına sahip olabilecek. Böylelikle Bakanlık, tüketici mağduriyetlerini azaltmaya ve iade süreçlerinin daha kolay bir hale gelmesine imkan tanıyacak.

Konuya ilişkin Bakanlıktan gelen açıklama şu şekilde oldu: