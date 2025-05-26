Ticaret Bakanlığı açıkladı: Online alışverişte yeni düzenleme

- Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesafeli alışverişlerde iade kargo ücretinin satıcılara yansıtılacağını açıkladı.
- Tüketiciler iade ettikleri ürünlerin kargo ücretlerini ödemek zorunda kalmayacak.
- Tüketici haklarını artırmaya yönelik bu hamle, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinde internetten alışveriş ile ilgili yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle birlikte artık tüketiciler mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücreti ödemek zorunda kalmayacak.
Bakanlıktan gelen açıklamayla birlikte cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti ödemekten kurtulacağı, bunun satıcı ya da sağlayıcı platform tarafından karşılanmaya başlayacağı vurgulanıyor. Bakanlık, bu düzenlemenin tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik bir hamle olduğunu bildiriyor.
Bakanlıktan “ürün iadesi” konusunda yeni düzenleme geldi
CNBC-e’nin haberine göre şimdiye kadar gündeme yansıyan düzenleme söylentilerinde cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde cayma hakkının kaldırılması öngörülüyordu. Fakat tüketicilerin ısrarlı talepleri sonrasında bu düzenlemeden vazgeçilerek yepyeni bir adım atıldı.
Ticaret Bakanlığı Tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Tüketici Lehine Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır
(24.05.2025) pic.twitter.com/Ah4G56bbdR
— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 24, 2025
Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme ile beraber tüketiciler artık satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanma şansına sahip olabilecek. Böylelikle Bakanlık, tüketici mağduriyetlerini azaltmaya ve iade süreçlerinin daha kolay bir hale gelmesine imkan tanıyacak.
Konuya ilişkin Bakanlıktan gelen açıklama şu şekilde oldu:
“Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenemeyecek. Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapılmış ve böylece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır.
Tüketicilerimizin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünler olan; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alış-verişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de yeniden gözden geçirilmiş ve bu ürünler cayma hakkının istisnaları kapsamından çıkartılmıştır. Böylelikle bu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanı korunmuş olup tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir.
1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tüketicilerimizin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır.
Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir.”