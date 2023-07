Threads yakında DM özellliği alacak

Meta’nın yeni sosyal medya uygulaması Threads kısa bir süre içinde büyük bir popülarite elde etmeyi başardı. Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve platforma bağlı bir hizmet olarak lanse edilen uygulama, Twitter rakibi bir sosyal ağ olarak öne çıkarak Elon Musk için büyük bir tehdit unsuru haline geldi. Reklamsız deneyimi ve kullanıcı dostu arayüzüyle beğeni toplayan Threads, olumlu yanlarının yanı sıra DM özelliğinin bulunmaması gibi bazı dezavantajlarıyla da dikkat topladı. Ancak şirket, eksiklerini kısa bir süre içinde kapatmakta kararlı görünüyor.

Business Insider’ın haberine göre Meta tarafından geliştirilen Threads platformu yakında DM (Özel Mesajlar) özelliğini bünyesine katacak. Instagram CEO’su Adam Mosseri, geçtiğimiz haftalarda platformun bu özelliği yakın zamanda almayacağını bildirmişti. Ancak son iddialar, Mosseri’nin bu sözleriyle büyük bir çelişki gösteriyor.

Elon Musk yönetimindeki Twitter platformunun kullanıcılarına uyguladığı görüntüleme sayısı kısıtlaması ile başlayan tartışmalardan yararlanarak alelacele bir şekilde kullanıma sunulan Threads uygulaması, metin tabanlı bir sosyal ağ olarak Twitter’a karşı güçlü bir alternatif haline gelmiş durumda. Platformla alakalı sızan bir belge, Threads yaratıcılarının DM aracına öncelik vermeleri için Meta’ya geri bildirim sağladığına işaret ediyor. Belgede henüz ne yazık ki bir tarihten söz edilmiyor. Ancak doğrudan mesaj gönderme özelliğinin yakında geleceği vurgulanıyor.

