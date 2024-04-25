Threads aylık 150 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Meta’nın X (Twitter) rakibi metin tabanlı sosyal medya uygulaması Threads, aylık 150 milyon kullanıcı sayısını geride bırakmayı başardı. Şirketin Şubat ayında kullanıcılara sunduğu yeni güncellemesinden beri yaklaşık 20 milyon yeni kullanıcının platforma katıldığı ifade edildi.

Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali raporunda açıklanan bu bilgi, Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Zuckerberg, platformun her geçen gün büyümeye devam ettiğini dile getirerek, uygulamanın potansiyelinin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Zuckerberg’in bir sonraki hedefi: 1 milyon kullanıcı

Geçen yıl piyasaya çıkan Threads uygulaması henüz ilk lansman haftasında 100 milyondan fazla indirme sayısına ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Başlangıçta oldukça ses getiren sosyal ağ, bir noktada etkileşim sayısında düşüş yaşamasına rağmen kısa süre içinde istikrarını koruyarak geniş bir kullanıcı tabanı yarattı.

Aylık 150 milyon kullanıcı sayısını aşmayı başaran Threads, emin adımlarla yolunda ilerlemeye devam ediyor. Mark Zuckerberg uygulamanın potansiyelinin bundan daha fazla olduğunu dile getirerek, bir sonraki hedeflerinin ise platformu 1 milyar kullanıcıya ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Meta’nın şu anda reklamsız tek uygulaması olarak hizmet vermeye devam eden Threads, şimdilik şirkete doğrudan bir gelir sağlamıyor. Fakat buna rağmen Meta ekibi uygulama için sabırlı bir şekilde beklemeyi sürdürüyor. Mark Zuckerberg yakın zaman önce konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, uygulamanı para kazanma seçeneklerini araştırmaya başlayacağını belirtmişti.

Ancak bundan önce platformun halihazırda geniş bir kullanıcı topluluğu oluşturması ve kendini pazarda iyice kabullendirmiş olması bekleniyor. Bir sonraki aşamada ise Zuckerberg, reklamlı yeni iş modellerini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Threads, ABD’de X’i geride bıraktı

Business Insider’ın haberine göre Threads uygulaması Amerika Birleşik Devletleri pazarında günlük kullanıcı sayısı bakımından X’i geride bıraktı. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ, son dönemlerde uygulamaya gelen bir dizi radikal değişiklikten sonra büyük kan kaybetti. X’in bu döneminde kullanıcıların hayatına giren Threads, Musk yönetiminden şikayet eden kalabalık bir kullanıcı topluluğunu bünyesinde toplayarak fark yarattı.

Yakın zaman önce ünlü pop yıldızı Taylor Swift, yeni albümü için lansman kampanyaları kapsamında Threads platformundan yararlanmıştı. Swift’in bu hamlesi, Meta imzalı metin tabanlı sosyal ağın popülaritesini daha fazla artırmasına yardımcı olarak uygulamayı zirveye çıkardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Threads, Rekabet Kurumu kararıyla Türkiye’ye veda ediyor