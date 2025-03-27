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    Haberler Oyun

    The Witcher 4 çıkış tarihi hakkında kötü haber geldi

    Dünya çapında sabırsızlıkla beklenen The Witcher 4 oyununun çıkış tarihi ile ilgili CD Projekt Red'den üzücü haber geldi.
    The Witcher 4
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    • The Witcher 4 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
    • CD Projekt Red geliştirme aşamasını yoğun bir çalışmayla yürütmeyi sürdürüyor.
    • Fakat ortaya çıkan son raporlar, oyunun 2027'den önce karşımıza çıkmayacağına işaret ediyor.

    The Game Awards 2024 etkinliği sırasında Ciri’nin yer aldığı The Witcher 4’ün ilk resmi fragmanı yayınlandı. Oyun hakkında daha önce bazı bilgiler sızdırılmış olsa da bu fragman, oyuncuların yeni yapımdan neler beklemesi gerektiğine dair bir dizi önemli ipucu sunuyordu.

    Dünya çapında toplam 75 milyondan fazla satan serinin yapımcısı olan CD Projekt Red stüdyosu ön prodüksiyon aşamasına çok fazla zaman ve enerji harcamaya devam ediyor. Uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen yeni oyun ile ilgili gelen son raporlar, hayranlar için bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor. Gelen son bilgilerle beraber The Witcher 4 çıkış tarihi hakkında yeni detaylar karşımıza çıkıyor.

    The Witcher 4 ne zaman çıkacak?

    Açıklanan son raporlar, ne yazık ki oyun ile ilgili bekleyişin biraz daha uzun süreceğini bizlere gösteriyor. Merakla beklenen The Witcher 4’ün raflara çıkmasına en az birkaç yıl daha zaman var.

    PC Gamer’ın haberine göre CD Projekt Red CFO’su Piotr Nielubowicz yatırımcılarla yaptığı üç aylık mali brifingde, yeni açık dünya RPG’sinin 2027’den önce piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. Oyunun, teşvik programının birinci hedefi olan 31 Aralık 2026’nın sonuna kadar piyasaya sürülmeyeceği belirtildi.

    The Witcher 4

    The Witcher 4’ün tamamlanmasının hala uzun zaman alacağını doğrulanmış oldu. Projenin tam üretime girmesinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçtiği düşünüldüğünde aslında bu durum pek de şaşırtıcı olmadı.

    Oyunun karmaşıklığı ve iddiası göz önüne alındığında, geliştirme ekibinin en üst düzeyde bir deneyim sunmayı hedeflediği açık görünüyor. Fragman videosu oyunla alakalı beklentileri yükseltse de hayranların biraz daha sabırlı olması gerekiyor.

    CD Projekt Red ekibi, The Witcher evrenini heyecan verici şekillerde genişletmeyi vadeden oyun hakkında bazı ön detayları paylaştı. Yönetmen ve stüdyonun diğer üyelerinin açıklamalarına göre yeni yapım, The Witcher 3: Wild Hunt’a benzer boyutlarda bir haritaya sahip olacak. Fakat yeni keşfedilebilir bölgeler dahil edecek.

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    Benzer sayıda görev korunacak olsa da geliştirici stüdyo, ana odak noktasının nicelikten ziyade nitelik olacağını yineledi. Bu da unutulmaz içeriklerle dolu ilgi çekici bir yapımla karşılaşacağımızın ipuçlarını bizlere veriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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