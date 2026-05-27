The Witcher 3’ten 11 yıl sonra dev sürpriz: Songs of the Past DLC’si geliyor

CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt için yeni DLC paketini duyurdu.

Hearts of Stone ve Blood and Wine'ın ardından üçüncü bir hikaye genişleme paketi olan "Songs of the Past" tanıtıldı.

Geralt of Rivia'yı bir kez daha başrole taşıyacak olan bu paket, 2027'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak.

2015 yılında piyasaya çıkan The Witcher 3: Wild Hunt için CD Projekt RED ekibinden 11 sene sonra büyük bir sürpriz geldi. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi, sevilen yapım için yeni bir DLC paketi olan “Songs of the Past” ile karşımıza çıktı.

Şirket henüz yeni DLC’nin konusu ve kapsamı ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Geliştiriciler, merakla beklenen genişletme paketiyle alakalı 2026 yazının sonunda daha fazla ayrıntı açıklanacağını doğruladı.

Fakat 28 Mayıs tarihinde The Witcher 3: Blood and Wine genişleme paketinin onuncu yıl dönümü şerefine resmi bir canlı yayın düzenlenecek. Tahminlere göre CD Projekt RED ekibi bu yayında yeni DLC ile ilgili ek bilgiler paylaşabilir.

Songs of the Past DLC’si neler sunacak?

CD Projekt RED tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Songs of the Past, oyuncuları yepyeni bir macerada Geralt of Rivia rolüne geri döndürecek. Bu DLC paketi, 2027 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için yayınlanacak.

DLC’nin ilk posterinde Geralt ve ağaçlara bağlı gibi görünen gizemli bir canavar yer alıyor. Resmi bilgilere dayanarak, oynanabilir karakterin önceki söylentilerin aksine Ciri değil, büyük olasılıkla Geralt olacağı sonucuna varmak mümkün.

CD Projekt RED ekibi, The Witcher 3’ün eski görev tasarımcısı Jakub Rokosz tarafından kurulan Fool’s Theory ile iş birliği içinde bu yeni DLC’yi geliştiriyor. Şirket şu anda duyurulmamış bir The Witcher Remake projesi üzerinde çalışıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt şimdiye kadar 60 milyondan fazla sattı

Geliştiriciler ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt’ın piyasaya sürülmesinden bu yana elde ettiği istatistikleri de paylaştı. Global çapta büyük bir şöhret elde eden yapım, oyunseverlerden olağanüstü bir ilgi gördü.

2015 yılından bu yana The Witcher 3: Wild Hunt toplamda 60 milyondan fazla kopya sattı. Aynı zamanda 11 yıllık varlığı boyunca 250’den fazla Yılın Oyunu ödülü ve 1.000’den fazla sektör ödülü kazandı.