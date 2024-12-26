The Witcher 4’ten yeni detaylar geldi: Romantizm, yeni bölgeler ve canavarlar

Merakla beklenen The Witcher 4 oyunu romantik bazı ögelere sahip olacak.

Oyunun yönetmeni, hikayenin merkezinde Ciri karakterinin yer alacağını doğruladı.

Bununla birlikte The Witcher 4'ün yeni bölgeler ve Sırp mitolojisinden ilham alan canavarlara ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Merakla beklenen The Witcher 4 oyunu, The Game Awards 2024 sırasında resmi olarak duyuruldu. Heyecan uyandıran oyunda Ciri’nin ana kahraman olacağı doğrulandı. Yönetmen Sebastian Kalemba ve yapımcı Małgorzata Mitręga, Gamespot platformunda verdikleri röportajda hikayeye ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Açıklanan detaylara göre The Witcher 4 oyunu hikayede bazı romantizm unsurları barındıracak. Bu karar, sektördeki en büyük serilerden birinin devamı için planlanan yeni özelliklerden sadece biri olacak. Ayrıca CD Projekt RED tarafından geliştirilen oyunda Unreal Engine 5 grafik motoru yer alacak. İşte oyunla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar…

The Witcher 4 yönetmeni, oyunla ilgili önemli ipuçları paylaştı

Yeni The Witcher 4 oyununun yönetmeni olan Sebastian Kalemba, romantizm ögesinin CD Projekt RED oyunları yaratmanın önemli bir parçası olduğunu belirtti. İlişkilerin anlatıya önemli ölçüde entegre edileceğini vurguladı.

Kalemba’ya göre oyundaki romantizm sadece yüzeysel bir özellik değil, oyuncunun deneyimini zenginleştirecek bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Yönetmen, “romantizm olmasaydı hikayenin tamamını anlatamazdık” diyerek konuya ilişkin ilk detayları paylaştı.

Bununla birlikte CD Projekt RED ekibi hikayenin Ciri’nin kişisel gelişimine odaklanacağını dile getirdi. Seride her zaman öne çıkan karakter, merakla beklenen yeni oyunda bazı zorluklarla karşılaşacak. Hikaye, uzak kuzey bölgeleri de dahil olmak üzere birtakım yeni bölgelerde geçecek.

The Witcher 4 ile ilgili öne çıkan bir diğer özellik ise Sırp folklorundan ilham alan Bauk’un da aralarında bulunduğu yeni canavarlar olacak. Zeki ve tehlikeli olarak nitelendirilen bu yaratıklar, kurbanlarının korkusunu manipüle etme yeteneğine sahip olacak. Bu şekilde CD Projekt RED, serinin özünü koruyarak yaratıkları anlatıya ve çevreye bağlamanın önemini vurguluyor.

Yeni oyunun yönetmen koltuğunda oturacak Kalemba, ekibin etkili anlatım seçimleri ve önemli yan görevler de dahil olmak üzere oyunun serinin bilinen yüksek standartlarını korumasını sağlamaya odaklandığını belirtti. Çok yakında oyunla alakalı daha fazla detayın paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Son olarak CD Projekt RED ekibinin The Witcher 4 çıkış tarihi ile ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatmakta fayda var. Bununla ilgili de geliştirici ekipten yakında bir duyuru gelmesi bekleniyor.