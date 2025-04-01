The Sims rakibi InZOI, Steam’de rekora koşuyor

Krafton imzalı yeni yaşam simülasyonu oyunu InZOI geçtiğimiz günlerde Steam'de erken erişime açıldı.

The Sims rakibi oyun, kısa sürede etkileyici bir başarıya imza attı.

Açılış döneminde The Sims 4'ü geride bırakan oyun, kullanıcılardan son derece pozitif geri bildirimler topladı.

Yeni yaşam simülasyonu oyunu InZOI, erken erişimle Steam platformuna geldi. Uzun süredir heyecanla beklenen oyun, henüz şimdiden platformun en çok konuşulan oyunlarından biri olmayı başardı.

İlk gününde 65 bini aşkın eş zamanlı oyuncuya ulaşan oyun, aynı dönemde The Sims 4’ün yakaladığı rekoru da geride bırakarak oyuncuların ilk incelemelerinde “çok olumlu” not aldı. Kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başaran yapım etkileyici bir çıkış yakaladı.

InZOI, The Sims’in tahtına oturabilir

InZOI piyasaya sürüldüğü günden bu yana simülasyon türü hayranları arasında büyük ilgi gördü. Zirve döneminde 87 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşan oyun, Steam’in en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bundan on yıl önce piyasaya sürülen The Sims 4 oyunu aynı dönemde 38 bin oyuncuya ulaşmıştı. InZOI’nin olağanüstü başarısının, oyunun çıkışından önce oluşan güçlü beklentilere ek olarak, oyuncuların merakını cezbeden erken erişim formatına da bağlanabileceği tahmin ediliyor.

Oyun aynı zamanda piyasaya sürülmeden önce Steam’de en çok istenen oyun olarak listelenmişti. Bu da topluluktan gelen yüksek ilgi seviyesini gösteriyordu.

Oyuncuların geri bildirimleri son derece olumlu karşılandı. Steam’de şu ana kadar yapılan incelemelerin yüzde 86’sı olumlu ve oyuna “çok olumlu” derecesi verildi. Övgüye değer noktalar arasında, yüksek düzeyde özelleştirme imkânı sunan karakter yaratma ve inşa araçları da yer aldı.

Ancak yine de bazı kullanıcılar, oyunun erken erişim oyunlarında sıkça görülen bazı simülasyon mekaniklerinde daha fazla içerik ve iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Öte yandan bazı GPU’larda çökme hataları ve performans düşüşleri gibi küçük teknik sorunlar da bildiriliyor.

InZOI sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600

Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: