The Legend of Zelda filmi için vizyon tarihi duyuruldu

Video oyunlardan sinema perdelerine uyarlanan hikayeler arasına çok yakında yeni bir isim daha dahil olacak.

Nintendo'nun popüler video oyunu serisi Zelda önümüzdeki yıllarda beyaz perdelerde boy gösterecek.

The Legend of Zelda filminin 26 Mart 2027 tarihinde vizyona gireceği doğrulandı.

İlk kez 2023 yılının sonlarında duyurulan, popüler video oyunu serisi The Legend of Zelda’dan uyarlanan ve uzun zamandır beklenen canlı aksiyon filminin resmi vizyon tarihi resmen açıklandı. Japon oyun devi Nintendo’nun kısa süre önce Nintendo Today adlı haber uygulaması aracılığıyla gerçekleştirdiği duyuruda, heyecan yaratan filmin dünya çapında 26 Mart 2027‘de vizyona gireceği açıklandı.

Büyük ihtimalle serinin aynı adını taşıyacak olan sinem filmi, dünya çapında gişede 920 milyon Euro’nun üzerinde hasılat elde eden animasyon filmi Super Mario Bros.’un yankı uyandıran başarısının izinden gidiyor. Son dönemlerde The Last of Us ve Uncharted gibi yapımlarla hızla popülerlik kazanan oyun uyarlamaları, şimdi de Nintendo’nun ikonik kahramanı Zelda ile geniş kitleleri etkisi altına almaya hazırlanıyor.

The Legend of Zelda filminden neler bekleniyor?

Merakla beklenen Zelda filminin konusu ve oyuncu kadrosu henüz tam olarak bilinmiyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise The Legend of Zelda evreninin atmosferi ve derinliğiyle uyumlu, destansı ve sürükleyici bir sinematik aktarım vaat eden, Kingdom of the Planet of the Apes filmindeki çalışmalarıyla da tanınan Wes Ball yer alacak.

The Verge tarafından paylaılan bilgilere göre filmin yapımcıları arasında yer alan Zelda ve Mario’nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, video oyunu destanının özünün orijinaline sadık kalmasını sağlayacak. Miyamoto ve yapım ekibi arasındaki işbirliğinin, Super Mario Bros. filmi için benimsenen modeli takip etmesi filmle alakalı beklentileri daha da artırıyor.

Bu iddialı projenin duyurusu, 2 Nisan’da planlanan bir etkinlikte devrim niteliğindeki Switch’in halefi olan yeni konsolunu tanıtmaya hazırlanan Nintendo için yoğun bir zamanda geliyor. Sinema ve tema parkları dünyasına girişiyle Japon şirketi, eğlencenin yeni sektörlerine açılma stratejisini teyit ediyor.

Nintendo’nun bu noktada amacı, çeşitlendirmenin yanı sıra ikonik karakterleri ve zamansız hikayeleriyle daha da geniş bir kitleyi oyun oynamanın geleneksel sınırlarının ötesine taşımak olacak. The Legend of Zelda canlı aksiyon filmi uyarlaması 26 Mart 2027 tarihinde sinema salonlarında izleyicileriyle buluşacak.