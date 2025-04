The Last of Us 2. sezonu prömiyer rekoru kırdı

The Last of Us'ın 2. sezonu prömiyer rekoruna imza attı.

HBO yapımı dizinin heyecan yaratan yeni sezonu, geçen yılki açılış bölümünü geride bıraktı.

Aynı adlı video oyunundan uyarlanan dizi için şimdiden 3. sezon onayı alındı.

HBO’dan gelen bilgilere göre The Last of Us dizisinin 2. sezonunun bu hafta sonu yayınlanan galası, ilk sezonun izleyici sayısını yüzde 10 oranında geride bırakmayı başardı. İlk bölüm geçtiğimiz Pazar gecesi ekranlara geldi.

HBO’ya göre bölüm Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı gün 5,3 milyon izleyiciye ulaştı. Bu çarpıcı sayı, dizinin ilk sezonunun prömiyerinde elde edilen 4.7 milyonluk izleyici sayısından çok daha fazlasına işaret ediyor. Heyecan uyandıran yeni sezon, görkemli açılışıyla hayranlarına yeniden “merhaba” diyor.

The Last of Us 2. sezon neler sunacak?

Geçen yıl The Last of Us’ın ilk sezon prömiyeri, Boardwalk Empire’ın 2010’da piyasaya sürülmesinden bu yana House of the Dragon’dan önceki en büyük prömiyerdi. Deadline’ın haberine göre beğeniyle karşılanan ikinci sezon yedi bölümden oluşacak.

Yeni bölümler The Last of Us Part II’nin bir kısmını kapsayacak. Ancak dizinin yaratıcıları Neil Druckmann ve Craig Mazin, ikinci oyunun hikayesinin tamamlanmasının bir ya da iki sezon süreceğini doğruladı.

The Last of Us’ın ilk sezonu ilk oyunun olaylarını ele almıştı. Fakat The Last of Us’ın The Last of Us Part II’den çok daha küçük bir oyun olduğunu, yani hikayeyi sonlandırmak için daha fazla bölüm bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

The Last of Us’ın ikinci sezonunda Kaitlyn Dever Abby, Young Mazino Jessie, Danny Ramirez Manny, Tati Gabrielle Nora, Ariela Barer Mel ve Spencer Lord Owen rolünde yer alıyor. Pedro Pascal ve Bella Ramsey sırasıyla Joel ve Ellie rollerinde geri dönüyor.

HBO, The Last of Us’ın üçüncü sezon için onay aldığını da doğruladı. Geçtiğimiz hafta Naughty Dog, serideki iki oyunu bir araya getiren The Last of Us Complete koleksiyonunu PS5 için resmen duyurdu. Ayrıca Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 hakkında umut veren bir açıklamayla karşımıza çıktı.

Son olarak The Last of Us’ın Türkiye’de Max (eski adıyla BluTV) platformundan izlenebileceğini hatırlatalım.