Neil Druckmann açıkladı: The Last of Us Part 3 çıkacak mı?

Naughty Dog lideri Neil Drucjmann'dan önemli bir açıklama geldi.

Druckmann, "The Last of Us Part 3 gelecek mi?" sorusuna nihayet yanıt getirdi.

Neil Druckmann böyle bir olasılığın gerçekten de var olduğunu ifade etti.

Yakın zaman önce açıklandığı üzere The Last of Us için 3. sezon onayı geldi. Merakla beklenen bu sezon tabii ki ikinci video oyununu da kapsayacak. Zira ikinci sezon Ellie, Joel ve Abby’nin hikayesini sonlandırmayacak. Peki ya Naughty Dog karakterlerinin video oyunu maceralarını sürdürmek isteyenler için herhangi bir umut var mı?

The Last of Us’ın yaratıcılarından biri olan ve Naughty Dog’un Başkan koltuğunda oturan Neil Druckmann, konuya ilişkin bir kez daha yorum yaptı. Serinin hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu açıklamada, böyle bir ihtimalin gerçekten de var olduğunu dile getirdi.

The Last of Us Part 3 için umut veren açıklama

Naughty Dog lideri Neil Druckmann, ComicBook’a verdiği röportajda şu anda TV dizisine ve bir sonraki video oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet’a odaklandığını ifade etti. Fakat yine de The Last of Us Part 3 üzerinde çalışma ihtimalini de göz ardı etmediğini belirtti:

“Naughty Dog’a geri dönersek, Intergalactic: The Heretic Prophet üzerinde çalışıyoruz. Bu yıllardır üzerinde çalıştığımız bir proje. Bu tüm zamanımızı alıyor. Bu projelere sanki üzerinde çalışacağım son şeymiş gibi davranıyorum. Ondan sonra hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyorum. The Last of Us Part 3’e gelince, eğer yıldızlar hizalanırsa ve her şey yerli yerine oturursa, kim bilir?”

Druckmann daha sonra ilk The Last of Us’ın hikayesinin “kesin bir son” içerecek şekilde yapılandırıldığını, çünkü bir devam hikayesi yapıp yapamayacağını bilmediğini sözlerine ekledi. Ancak oyun büyük bir başarı elde etti ve Druckmann sonrasında The Last of Us: Part II’ye geçti.

Naughty Dog’un devam oyunu yapmak zorunda olmadığını, çünkü Naughty Dog’un sahibi olan Sony’nin şirkete kendi kararlarını verebilecek kadar güvendiğini dile getirdi. Druckmann sözlerini şu şekilde tamamladı: