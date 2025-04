PS5 için The Last of Us Complete Collection duyuruldu

The Last of Us Complete Collection paketi duyuruldu.

PS5'e özel serinin iki oyununun yeniden düzenlenmiş versiyonları özel bir koleksiyon setiyle yayınlandı.

Dijital kopyalar şimdiden satışa çıkarken, çok yakında ise fiziksel kopyaların geleceği ifade ediliyor.

Naughty Dog, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolu için serideki iki oyunun en son sürümlerini içeren yeni bir paket olan The Last of Us Complete ile karşımıza çıktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni ürün halihazırda konsolun dijital mağazasında satışa sunulmuş durumda. 10 Temmuz’dan itibaren ise özel bir fiziksel versiyonunun da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Türkiye’deki koleksiyoncular için kötü haber ise çelik kasalı yeni versiyonun resmi olarak burada satışa sunulmasının beklenmemesi oluyor. Bu seçenek yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde PlayStation Direct web sitesinde, American Dreams çizgi romanı ve dört adet yüksek kaliteli litografi eşliğinde satışa sunulacak.

The Last of Us Complete şu anda 3 bin 899 TL karşılığında PlayStation Store üzerinden satın alınabilir. Bunu satın alan kullanıcılar ilk oyunun yeniden yapımına ve Part 2’nin yeniden düzenlenmiş versiyonuna erişim sağlayacak. Oyunda yer alan içerikler, daha önce Naughty Dog tarafından sunulanla tamamen aynı kalacak.

The Last of Us Complete, PS5’in tüm nimetlerinden faydalanıyor

Oyunun yönetmen koltuğunda oturan Neil Druckmann, PlayStation Blog’da yayınlanan bir yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Tam Part I ve Part II Remastered sürümleri, bu oyunların her birini deneyimlemenin kesin yoludur. Ekibimiz, The Last of Us Part I’i PlayStation 5 için baştan aşağı yeniden inşa etti. Oyun tam DualSense desteği, 3D ses ve çok daha fazlasını içeriyor.”

Şimdilik yalnızca PlayStation 5 için duyurulan The Last of Us Complete şu anda ne yazık ki PC platformunda mevcut değil. Yeni pakette yer alan iki oyun da sadece PS5’te sunuluyor.

Öte yandan oyunun duyurusu, HBO tarafından hazırlanan dizi uyarlamasının ikinci sezonunun galasından sadece birkaç gün önce gerçekleştirildi. Sezon önümüzdeki Pazar günü, yani 13 Nisan’da yayınlanacak.

Son olarak Neil Druckmann, yakın zaman önce The Last of Us Part 3 ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. İlgili habere tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.