Apple TV+’tan Foundation için 4. sezon onayı geldi

Apple TV+, sevilen dizisi Foundation için 4. sezon onayı verildiğini açıkladı.

Şu anda 3. sezonu ekranlarda yayınlanmaya devam eden dizi, bir sonraki sezon da hayranlarıyla buluşma sözü verdi.

Dizinin 3. sezon final bölümü bugün seyircisiyle buluşacak.

Apple’dan Foundation dizisi için 4. sezon onayı geldi. Dizinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen bu gelişme, duyuruyu yapan ve yeni bölümlerin yapımına 2026 başlarında başlanacağını doğrulayan Apple TV+ tarafından bizzat doğrulandı.

Mevcut üçüncü sezonu izleyen dizi tutkunları bu gelişmeyi heyecanla karşıladı. Yalnızca seyircilerden değil, aynı zamanda eleştirmenler de tam not alan popüler dizi, “tüm bilimkurgu programları arasında altın standart” olarak kabul ediliyor. Ayrıca çarpıcı görsel unsurları ve nefes kesici temposuyla da beğeni topluyor.

Foundation hayranlarının beklediği açıklama resmen duyuruldu

Variety’nin haberine göre Foundation’ın yapımcıları Ian Goldberg ve David Kob, konuya ilişkin şu yorumu yaptı:

“Foundation gibi bir dizi yok ve dördüncü sezonun ortak yapımcıları olarak meşaleyi ileriye taşımaktan hem şanslı hem de onurluyuz. Dizinin ilk üç sezonunu tanımlayan destansı ve duygusal hikâye anlatımını sürdürmeyi ve sektördeki en yetenekli ve tutkulu yaratıcı ortaklardan bazılarıyla çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Ted Lasso ve Severance gibi popüler birçok diziye ev sahipliği yapan Apple TV+’ın programlama şefi Matt Cherniss ise yeni sezon ile alakalı şunları söyledi:

“Foundation”ın dünyanın dört bir yanından hayranlarla küresel bir fenomen haline geldiğini görmek harika. Her yeni sezonda, bu çığır açan bilimkurgu destanının etrafındaki heyecan, bu olağanüstü yetenekli oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekibin cesur hikâye anlatımı ve kolektif sanatçılığı sayesinde daha da artıyor. Dördüncü sezonda bu evreni birlikte keşfetmeye devam edeceğimiz için heyecanlıyız.”

Bilmeyenler için bu dizi, Isaac Asimov üçlemesinden esinlenerek Paramount Television Studios tarafından üretildi. Üçüncü sezonda Jared Harris, Lee Pace ve Lou Llobell yer alıyor. Aynı zamanda Temmuz ayında başlayan sezonun final bölümü bugün, yani 12 Eylül’de ekranlara gelecek.