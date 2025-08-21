Çin 74 dakika boyunca global internete erişimini kaybetti

Çin, 20 Ağustos gecesi tam 74 dakika boyunca global internet erişimini kaybetti.

Yetkililer bu sorunun Great Firewall sisteminde yapılan testlerden kaynaklandığını ifade etti.

Bu beklenmeyen kesinti, bir süre için kullanıcıların dış dünyayla olan iletişimini engelledi.

20 Ağustos’ta Çin halkı eşi benzeri görülmemiş bir dijital çöküşle karşı karşıya kaldı. Ülke, 74 dakika boyunca küresel internetten neredeyse tamamen koptu.

Gözlemcilere göre büyük çaplı arızanın nedeni, Çin’in kötü şöhretli “Great Firewall” sisteminin yeni bir bileşeninin test lansmanı olarak vurgulanıyor.

Çinli kullanıcılar 1 saat 14 dakika dünya ile iletişimini yitirdi

Pekin saatiyle gece yarısı ile 01:48 arasında Çin’in dev dijital güvenlik duvarı çöktü. 443 numaralı TCP portundaki tüm giden trafiği engelledi.

Tom’s Hardware tarafından aktarılan bilgilere göre bu port, yabancı sunuculara güvenli HTTPS bağlantıları için kullanılıyor. Bunun sonucuna milyonlarca kullanıcı yabancı web sitelerinin ve hizmetlerin büyük çoğunluğuna erişimini kaybetti.

Great Firewall ile ilgilenen teknik uzmanlar anormal bir etkinlik kaydetti. Sistem, kurulan bağlantıları zorla sonlandıran sahte TCP paketlerini toplu olarak enjekte etmeye başladı.

Bu durum ardışık bir etkiye yol açtı. Yalnızca web siteleri değil, aynı zamanda Çin’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin kritik bulut hizmetleri de çalışmayı durdurdu.

Apple ve Tesla kullanıcıları, yabancı veri merkezleriyle senkronizasyona bağlı cihaz ve bulut platformlarının çalışmasında arızalar bildirdi.

Yaşanan bu dikkat çekici olay, dünyanın en güçlü internet kontrol sistemlerinden birinin paradoksal kırılganlığını gözler önüne serdi. Deneysel bir seçenek, tüm bir ülkeyi geçici olarak izole etmeyi başardı ve totaliter bir devlette bile dijital altyapının kırılganlığını ortaya koydu.

Çinli yetkililer için bu bir uyarı niteliğindeyken, küresel uzmanlar içinse sansür araçlarının teknik testlerinin sistemin kendisine nasıl beklenmedik şekilde ters tepebileceğinin açık bir göstergesi olarak dikkat uyandırdı.