Amazon’un canlı yayın servisine erişim engeli getirildi: Twitch ve Kick’te sorun var

Canlı yayın hizmeti sunan Amazon Interactive Video Service (IVS), Türkiye'de erişime engellendi.

Erişim engelinin sebebi "yasa dışı bahis" olarak belirtildi.

Bazı yayın platformları bu durumdan etkilendi ve yayınlar sırasında sorunlar yaşanıyor.

İnternet sitelerine yönelik erişim engelleri, Türkiye’nin gündeminin en sık karşılaşılan konularından biri olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl sosyal medya platformu Instagram’a da geçici süreliğine erişim engeli getirilmişti. Ayrıca görüntülü sohbet platformu Tango gibi bazı uygulamalar da halen ülkemizde kapalı durumda.

Zaman zaman büyük teknoloji şirketlerinin hizmetleri de benzer kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyor. Son olarak bu tartışmalara bir yenisi daha eklendi ve dünya devi Amazon’un canlı yayın servisi beklenmedik bir şekilde yasaklandı.

Amazon Interactive Video Service, Türkiye’de engellendi

Amazon Web Services’in (AWS) canlı yayın servisi olan Amazon Interactive Video Service (IVS), Türkiye’de Milli Piyango İdaresi kararıyla erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan paylaşıma göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16 Eylül 2025 tarihli ve 2025/134 sayılı kararıyla live-video.net alan adı erişime kapatıldı. Engellemenin gerekçesi ise “yasa dışı bahis” olarak belirtildi.

BTK’nın bir site üzerindeki erişim engellerini gösteren resmi sayfasında yer alan duyuruda, live-video.net adresi için alınan kararın detayları şu şekilde açıklandı:

“live-video.net hakkında uygulanmakta olan kararlar: live-video.net, 16/09/2025 tarihli ve 2025/134 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.”

Twitch ve Kick gibi platformlarda sorun var

Sosyal medya uygulaması X’te (eski adıyla Twitter) yapılan bazı paylaşımlara göre, Amazon Interactive Video Service (IVS) altyapısını kullanan Twitch ve Kick bazı canlı yayın platformları, erişim engeli sebebiyle sorun yaşıyor.

Tam tahmin ettiğim gibi olmuş Yine gidip iş bilmezlikten Amazon AWS'teki video aktarma sistemini banlamışız direkt Kick, Twitch'te yayınlar bundan açılmıyor pic.twitter.com/vk9Z9izt3p — Batuhan Bozkan (@batubozkan) September 17, 2025

Konuyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.