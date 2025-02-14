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    Discord açıldı mı? Aylar süren yasak için resmi açıklama bekleniyor

    Ekim 2024'te Türkiye'de yasaklanan Discord yeniden açıldı mı? Bazı kullanıcılar platforma erişebildiklerini ifade ediyor.
    Discord
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    • Geçen yılın Ekim ayında ülkemizde erişim engeline çarptırılan Discord'a bazı kullanıcılar ulaşabildiklerini ifade ediyor.
    • Ancak ilginç bir şekilde BTK'nın internet sitesinde söz konusu erişim engeli devam ediyor.
    • Konuya ilişkin resmi mercilerden açıklama gelmesi bekleniyor.

    9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellenen popüler sosyal medya platformu Discord açıldı mı? Cinsel istismar, şantaj ve müstehcenlik gibi içeriklerin yayılması nedeniyle yasaklama alan uygulama ile ilgili uzun süredir müzakereler devam ediyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord yetkilileriyle aylardır çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Hukuki süreçler çerçevesinde görüşmelerin devam ettiği bilinirken, geçtiğimiz günlerde bu bilgi bizzat Bakan Uraloğlu tarafından da doğrulanmıştı. Çözüme ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, çok yakında Discord’un yeniden ülkemizde faaliyet gösterebileceğinin ilk ipuçlarını vermişti.

    Bazı kullanıcılar Discord’a erişim sağlayabiliyor

    Ekim ayından beridir Türkiye’de erişimi kısıtlanan Discord şu anda bazı kullanıcılar tarafından ulaşılabiliyor. Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcıların uygulamaya VPN veya DNS değiştirme gibi işlemler olmadan erişebildikleri görülüyor. Üstelik bu durum hem web hem de mobil uygulamada geçerli gibi duruyor.

    Discord yasaklandı mı?

    Fakat ilginç bir şekilde bunun bazı kullanıcılarla sınırlı olduğunu vurgulamak isteriz. Zira Discord erişim engeli şu anda BTK’nın internet sitesinde halen mevcut görünüyor. Yani platforma olan erişim engelinin henüz resmi olarak kaldırılmadığı anlaşılıyor.

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    Bakan Uraloğlu’ndan Discord ve Roblox açıklaması

    Discord’un yanı sıra ülkemizde erişim engeli devam eden bir başka platform ise Roblox olarak biliniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kısa süre önce şu ifadelerle karşımıza çıkmıştı:

    “Roblox ve Discord, içerik çıkarma taleplerimizi karşılamış olsalardı, bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Sosyal medya platformlarının dışında engel koymak istemiyoruz, ancak kapanma hukuki bir süreçtir. Aynı şekilde açılmaları da hukuki bir süreçle mümkün olacaktır.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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