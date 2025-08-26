Suudi Arabistan’dan İslami değerlere uygun yapay zeka: HUMAIN Chat

Suudi Arabistanlı HUMAIN adlı yapay zeka girişimi, HUMAIN Chat adlı sohbet robotunu tanıttı.

Sohbet robotu, "ALLAM 34B" adlı dünyanın en gelişmiş Arapça dil modeliyle çalışıyor ve Arapça ile İngilizce dillerinde hizmet veriyor.

HUMAIN Chat, anlık web araması, farklı Arapça lehçeleriyle sesli giriş desteği gibi özellikler sunuyor.

Suudi Arabistan merkezli yapay zeka girişimi HUMAIN, “400 milyondan fazla Arapça konuşan kişiye ve dünya genelindeki 2 milyar Müslümana özel olarak geliştirildiğini” belirttiği sohbet robotunu kullanıma sunduğunu duyurdu. OpenAI ChatGPT ve Google Gemini gibi uygulamalara rakip olmaya hazırlanan sistemin adı: HUMAIN Chat.

“Dünyanın en gelişmiş Arapça yapay zeka modelinden güç alıyor”

HUMAIN Chat, OpenAI veya Google gibi ABD merkezli şirketlerin yapay zeka modellerinin üzerine kurulu bir sistem değil. Şirketin internet sitesinde paylaşılan açıklamalara göre, sohbet robotunun kalbinde, “ALLAM 34B” adı verilen ve bağımsız testlerde dünyanın en gelişmiş Arapça dil modeli olduğu kanıtlanan bir yapay zeka modeli yer alıyor.

Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Kurumu’nun (SDAIA) çalışmaları üzerine inşa edildiği vurgulanan ALLAM 34B modeli, tam 600’den fazla uzman ve 250 değerlendiricinin katkılarıyla geliştirildi. Arapça ve İngilizce dil desteği sunan model, ChatGPT ve Gemini gibi rakipleri kadar geniş bir dil seçeneği kataloğuna ise sahip değil.

Geliştiriciler, HUMAIN Chat platformu ile birlikte ilk kez bu kadar büyük bir insan topluluğunun kendi dillerinde, kendi kültürel bağlamları içinde öğrenme, üretme ve bağlantı kurma fırsatına sahip olacağını belirtiyor.

Web ve mobilden kullanılabiliyor

Sohbet robotunun chat.humain.ai linki üzerinden erişilebilen web uygulamasına Suudi Arabistan dışından girilmeye çalışıldığında, “yapay zeka modelinin şu anda yalnızca Suudi Arabistan’da kullanıma açıldığı, çok yakında dünya genelindeki vatandaşların hizmetine sunulacağı” bilgisi paylaşılıyor. HUMAIN Chat’in Android ve iOS cihazlar için mobil uygulaması da bulunuyor.

HUMAIN Chat’in öne çıkan özellikleri

Yeni sohbet botu, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi vaat eden özellikleri bünyesinde barındırıyor. Uygulamanın en dikkat çeken yönleri şu şekilde listeleniyor:

Gerçek zamanlı web araması: HUMAIN Chat, internet üzerinde anlık olarak arama yapma yeteneğine sahip.

HUMAIN Chat, internet üzerinde anlık olarak arama yapma yeteneğine sahip. Farklı lehçe desteği: Kullanıcılar, farklı Arapça lehçeleri ile sesli giriş özelliğini kullanabiliyor.

Kullanıcılar, farklı Arapça lehçeleri ile sesli giriş özelliğini kullanabiliyor. Dil geçişi: Aynı sohbet içinde Arapça ve İngilizce arasında kesintisiz geçiş yapılabiliyor.

Aynı sohbet içinde Arapça ve İngilizce arasında kesintisiz geçiş yapılabiliyor. Uygulama, Suudi Arabistan’ın Kişisel Veri Koruma Yasası’na (PDPL) uygun bir şekilde ülkede barındırılan altyapı üzerinde çalışıyor.

Çapraz platform desteği: Sohbet botu, webin yanı sıra iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden de kullanılabiliyor. Bu sayede uygulamayı kullanmak için her seferinde tarayıcıyı açma zorunluğunu ortadan kaldırıyor.

Sohbet botu, webin yanı sıra iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden de kullanılabiliyor. Bu sayede uygulamayı kullanmak için her seferinde tarayıcıyı açma zorunluğunu ortadan kaldırıyor. Kolay paylaşım: Sohbet içerikleri, kullanıcılar tarafından kolayca paylaşılabiliyor.

HUMAIN CEO’su Tareq Amin, HUMAIN Chat’in piyasaya sürülmesini “Suudi Arabistan için bir gurur kaynağı” olarak nitelendirdi. Ayrıca platformun, “teknik olarak gelişmiş ve kültürel olarak özgün bir yapay zeka oluşturma misyonumuzda tarihi bir dönüm noktası” olduğunu ifade eden Amin, sözlerine şöyle devam etti:

“Küresel ölçekte rekabetçi teknolojilerin, Suudi Arabistan’da Suudi yetenekler tarafından geliştirilen kendi dilimiz, altyapımız ve değerlerimizle kök salabileceğini kanıtlıyoruz. Bu, son nokta değil, Krallığa, Arapça konuşulan dünyaya ve ötesine hizmet etmek için çıktığımız yolculuğun başlangıcıdır. Potansiyel sınırsızdır ve ticari ve sosyal yaşamın her alanında inovasyonu ve ilerlemeyi hızlandırmaktadır.”

