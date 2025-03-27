Google’ın en güçlü yapay zeka modeli: Gemini 2.5 Pro duyuruldu

Google şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modelini duyurdu.

Gemini 2.5 daha hızlı ve doğru yanıtlar vermeye odaklanıyor.

Deneysel aşamada olan yeni sürüm ayrıca kodlama, veri analizi ve dil işleme gibi görevlerde de etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

Teknoloji devi Google, şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 2.5 Pro ile karşımıza çıktı. Bu yeni sürüm, şirketin tüm kullanıcılara yönelik önceki güncellemelerden sonra periyodik olarak sürüm yayınlama stratejisi doğrultusunda, daha teknik kullanıcılara yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri getiren modele yönelik bir ara güncellemeyi temsil ediyor.

Şu anda deneysel aşamada olan sürüm, olası büyük ölçekli bir dağıtımdan önce en son yetenekleri test etmenize olanak tanıyor. Şirketin yeni AI modeli bir cevap vermeden önce mantığı işleme yeteneğiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda nihai sonuçta üstün performans ve daha fazla hassasiyet hedefliyor.

Google, daha karmaşık sorunları çözmek ve bağlam farkındalığı yüksek yazılım aracılarını desteklemek için bu düşünme yeteneklerini doğrudan modellerine entegre ediyor. Daha önce 2.0 Flash Thinking’de görülen açık “Düşünme” etiketi artık bu sürümlere eşlik etmiyor. Fakat kullanıcılar özel uygulamadaki seçenek aracılığıyla düşünme sürecini hala görselleştirebiliyor.

Gemini 2.5 Pro en karmaşık görevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor

Gemini 2.5 Pro, “nebula” kod adıyla da biliniyor. Google’ın yeni yapay zeka modeli “gemini-2.5-pro-exp-03-25” olarak kısaltılıyor. Bu model karmaşık görevlere odaklanarak tasarlanıyor ve işlevsel bir deneyime kapı aralıyor.

Ortaya çıkan veriler, LMArena sıralamasında diğer modellerden nasıl daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. LMArena sıralaması, insan kullanıcıların üretilen cevaplara yönelik tercihlerine dayanan bir endeks olarak biliniyor. Ayrıca AIME 2025 gibi matematik ve GPQA diamond gibi bilim dallarındaki belirli kıstaslarda da dikkate değer sonuçlar elde ederek, test aşamasında genellikle hesaplama maliyetlerini artıran belirli tekniklere başvurmadan, hem verimliliği hem de gücü ortaya koyuyor.

Bu sürümle birlikte gelişmiş programlama yetenekleri daha da güçleniyor. Önceki 2.0 sürümüne göre büyük bir adım atılmış oluyor. Model, görsel olarak geliştirilmiş web uygulamaları oluşturma, aracı kod tabanlı uygulamalar geliştirme ve mevcut kodu dönüştürme ve değiştirme konusunda özel bir yetenek sergiliyor. Ajan tarafından üretilen kodun değerlendirilmesinde endüstri standardı olarak kabul edilen SWE-Bench Verified testinde Gemini 2.5 Pro, özel bir ajan yapılandırması kullanarak yüzde 63,8’lik bir puan elde etmeyi başarıyor.

Gemini 2.5 Pro, farklı girdi tiplerini aynı anda işlemesine olanak tanıyan doğal çok modlu yapısına ek olarak, 1 milyon token’lık bir bağlam penceresini yönetiyor. Google bu kapasiteyi yakında 2 milyon tokena çıkarmayı planladığını duyurdu. Bu da modelin tek bir etkileşim sırasında değerlendirebileceği bilgi miktarını önemli ölçüde artıracak. Daha geniş bir bağlam penceresi, uzun belgeleri veya genişletilmiş konuşmaları anlamayı gerektiren daha karmaşık görevleri bile ele almanıza olanak tanıyor.

Gemini uygulamasının içerisinde yeni AI modeli, geçen ay tanıtılan önceki 2.0 Pro (deneysel) versiyonunun yerini alıyor. Gemini 2.5 Pro’ya erişim sağlayan kullanıcılar, doğrudan bahsetmeler aracılığıyla Gmail veya YouTube gibi diğer Google uygulamalarıyla entegrasyondan yararlanmaya devam edebiliyor.