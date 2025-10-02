A101’den Samsung Galaxy Z Flip 7 için 7.000 TL indirim fırsatı

Samsung Galaxy Z Flip 7 indirimli fiyatıyla bu hafta A101'e geldi.

Cihaz 7 bin TL indirim avantajıyla tüketicilerle buluştu.

Normal fiyatı 66 bin 999 TL olan model, indirimle birlikte 59 bin 999 TL'den sunuluyor.

2 Ekim A101 Ekstra kataloğu birçok teknolojik cihazı karşımıza çıkarıyor. Samsung’un orta seviye telefonlarını bir araya getiren liste, aynı zamanda markanın “premium” segmente hitap eden amiral gemisi Galaxy Z Flip 7 katlanabilir telefon modelini de sunuyor.

Yeni akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan bu fırsat, 7 bin TL’lk bir indirim sunuyor. Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapan model, katlanabilir zarif kapaklı yapısıyla adından sıkça söz ettiriyor. One UI 8 arayüzüyle çalışan cihaz, segmentinin en iyi seçenekleri arasında değerlendiriliyor.

Galaxy Z Flip 7’nin A101 fiyatı ne kadar?

Amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Samsung’un resmi internet sitesinde Mint Yeşili, Gölge Mavisi, Gece Siyahı ve Mercan olmak üzere dört renk seçeneğiyle listeleniyor. Cihazın 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 66 bin 999 TL fiyat etiketiyle sunuluyor. 512 GB’lık versiyon ise 74 bin 999 TL’den karşımıza çıkıyor.

A101 Aldın Aldın 2 Ekim fırsatları ile birlikte Galaxy Z Flip 7’nin fiyatı 7 bin TL indirimle satılıyor. Cihaz böylelikle 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle tüketicilere avantajlı şekilde sunuluyor.

6,9 inçlik dahili ekrana sahip olan Galaxy Z Flip 7, aynı zamanda 4,1 inçlik harici ekran da sunuyor. Exynos 2500 çipini kalbinde taşıyan katlanabilir telefonda 12 GB RAM kapasitesi mevcut. 25W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm

Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm Ağırlık: 188 gram

188 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran

1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran İşlemci: Samsung Exynos 2500

Samsung Exynos 2500 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera

10 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.300 mAh pil

25W şarjlı 4.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.