Steam Deck rakibi el konsolu Lenovo Legion Go sızdırıldı

Taşınabilir oyun deneyimleri sunan el konsollarının popülaritesinde hızlı bir artış görülüyor. El konsolları, geleneksel oyun konsollarına göre daha küçük ve taşınabilir yapısıyla oyunculara oyunlarını istedikleri her yerde oynama imkanı sunuyor. Aynı zamanda ergonomik tasarımları ve gövdeye entegre edilmiş olarak gelen kontrolcüleri sayesinde oyun severlere rahat ve keyifli bir oyun deneyimi sağlıyor.

Nintento Switch, Steam Deck ve ASUS Rog Ally gibi popüler modellerin boy gösterdiği el konsolu pazarına taze kan geleceği ortaya çıktı. Son zamanlarda sızan bilgilere göre, oyun teknolojileri alanında tecrübeli bir isim olan Çinli teknoloji devi Lenovo, “Legion Go” adını taşıyan yeni bir taşınabilir oyun cihazı üzerinde çalışıyor.

Lenovo Legion Go el konsolundan ilk görüntüler geldi

Oyuncuların beklentilerini karşılamak için birbirinden etkileyici özellikleri bir araya getireceği söylenen Lenovo Legion Go cihazının en dikkat çekici özelliği, çıkarılabilir “joy-con” tarzı denetleyicilerin bulunması olacak. Nintendo Switch’ten esinlenerek tasarlanmış gibi görünen bu denetleyiciler, oyun deneyimini daha da kullanıcı dostu hale getiren bir fonksiyon olarak karşımıza çıkacak.

ASUS Rog Ally ile benzer bir düğme düzenine sahip olacağı iddia edilen Lenovo Legion Go, 8 inç büyüklüğündeki ekranıyla raflardaki yerini alacak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Steam Deck’te ve Rog Ally’de 7 inçlik bir ekran bulunduğunu belirtelim. Öte tarafta Legion Go, Windows 11 işletim sistemiyle çalışacak ve bu sayede kullanıcılarına GTA 5 ve Destiny 2 gibi yüksek bütçeli AAA kalitesinde oyunları taşınabilir bir şekilde oynama olanağı sunacak.

Windows Report sitesinin haberine göre, yeni nesil AMD Ryzen 7040 Phoenix işlemci serisinden gücünü alacağı ortaya çıkan ileri seviye el konsolu, oyun oynarken yüksek ısıya maruz kalmaması için gerekli olan soğutma ihtiyacını ise arka tarafında bulunan geniş hava delikleri ile karşılayacak. Öte tarafta ek bir denetleyici bağlamak isteyen kullanıcılar için cihazın altında bir ayak bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak Lenovo Legion Go, kullanıcıların çeşitli cihazlarını bağlayabilmelerine imkan tanıyan geniş bağlantı seçeneklerine de ev sahipliği yapacak. Servis edilen görüntülerde de fark edileceği üzere, cihazın üzerinde bulunan USB Type-C portları, 3,5 mm jak girişi ve micro SD kart yuvası sayesinde el bilgisayarına kulaklıklık, hafıza kartı ve benzeri harici aygıtlarınızı bağlayabileceksiniz.

Steam Deck ve ASUS Rog Ally’ye rakip olarak vitrine çıkması beklenen Lenovo Legion Go ile ilgili bilinen detaylar şimdilik bu kadar. Her ne kadar cihaz şirket tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, fotoğraflarının internet ortamında sızdırılması sebebiyle, çok yakında piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.