Bir devrin sonu: Sony, PlayStation 3 ve PS Vita mağazalarını kapatıyor

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Sony, PlayStation 3 ve PS Vita'nın dijital mağazalarını kalıcı olarak kapatıyor.

Kullanıcılar artık söz konusu konsollar üzerinden yeni dijital oyun veya eklenti satın alamayacak.

Fakat oyuncuların daha önce satın aldıkları içerikleri indirmeye devam edebileceği belirtiliyor.

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 3 ve PS Vita için PlayStation Store’un çok yakında kapatılacağını resmen duyurdu. Şirketin resmi blog sitesinde yayınlanan bu açıklama, aslında yıllar önce kararlaştırılmış olan, fakat kullanıcıların talebi üzerine bir süre askıya alınan kararın nihayet uygulanacağını bizlere gösteriyor.

Sony, PS3 ve PlayStation Vita için dijital mağazaları kapatma yönündeki ilk girişimden altı yıl sonra, oyunseverlere bu özelliklere erişmeleri için ek süre vermişti. Şimdi ise şirket, bu kararı kesin olarak uygulamaya koymanın zamanının geldiğini bildirdi.

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PS3 ve PS Vita mağazaları ne zaman kapanıyor?

PlayStation 3 ve PS Vita mağazaları bazı istisnalar dışında, dünyanın çoğu ülkesinde Temmuz 2027’de kalıcı olarak kapanacak. Meksika, Honduras ve Nikaragua’da kapanış önümüzdeki ay, Ağustos 2026’da gerçekleşecek. Latin Amerika ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerde kapanış 2026 yılının sonuna kadar tamamlanacak.

Sony, PlayStation Blog’da yayınladığı bir açıklamada, “PS3 konsol neslini neredeyse yirmi yıldır destekledikten sonra, PS3 ve PS Vita’daki PlayStation Store’u kapatacağımızı bildirmek istiyoruz” dedi.

SIE İletişim Müdürü Sid Shuman, eski nesil konsol cihazlarının kullanıcılarını üzen bu gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

“PS3’teki PlayStation Store, bu yıldan itibaren belirli pazarlarda kapanacak, ardından gelecek yıl PS3 ve PS Vita için küresel olarak kapanacak. Karar, bu cihazlardaki PlayStation Store kapandıktan sonra artık yeni içerik satın alamayacağınız anlamına geliyor. Bu haberin, bu nesil oyunlara özel bir sevgi besleyen PS3 ve PS Vita oyuncularını hayal kırıklığına uğratabileceğini anlıyoruz. PS3 ve PS Vita, PlayStation tarihinin önemli bir dönemini temsil ediyor. Bu nedenle bu kararı vermek bizim için kolay olmadı.”

Şirket yine de geçişi kolaylaştırmak için oyuncuların, belirlenen tarihten sonra da öngörülebilir gelecekte daha önce satın aldıkları içerikleri indirebileceklerini söyledi. Bu nedenle daha önce satın alınan içerikleri indirmeye devam etmek mümkün olmayacak. Fakat bunun için henüz net olmayan bir zaman sınırı olacak gibi görünüyor.

Son olarak Sony bugün yaptığı açıklamada, 2028 yılından itibaren PlayStation oyunları için kutulu sürümleri tamamen terk edeceğini bildirdi. Yani bu tarihten sonraki oyunlar artık tamamen dijital olarak oyunculara sunulacak.