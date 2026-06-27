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    PlayStation 5, GTA 6 yarışında Xbox’ı ezici bir farkla geride bıraktı

    GTA 6 için başlayan ön siparişler, PlayStation 5 ile Xbox arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi. Oyun, PS5'te rekor farka koşuyor.
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    PlayStation ve Xbox arasında GTA 6 rekabeti kızışıyor
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    • GTA 6 ön siparişlerinde oyunun PlayStation 5 versiyonu, Xbox Series X/S karşısında 6/1 ile 8/1 arasında değişen oranlarla büyük bir üstünlük kurdu.
    • Merakla beklenen oyun 4 bin TL başlangıç fiyatıyla 19 Kasım'da piyasaya çıkacak.
    • Büyük oyun perakendecileri, 19 Kasım 2026'daki büyük lansman öncesinde donanım bileşenlerinin yetersizliği nedeniyle konsol stoklarının tükenebileceği uyarısında bulunuyor.

    GTA 6’nın ön sipariş süreci bu hafta resmen başladı. Dünyanın en çok beklenen oyunlarından biri olan bu yapım, Rockstar Games tarafından 80 dolarlık fiyat etiketiyle duyuruldu. Türkiye’de 4.000 TL’den başlayan fiyatlarla listelenen oyun, şu anda yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için lanse edildi.

    PlayStation 5, GTA 6 ön siparişlerinin açılması ile birlikte oyunun pazarlama kampanyalarına hızlı bir şekilde başladı. Ortaya çıkan son raporlar, Sony’nin ön siparişlerde rakibi Xbox’ı ezici bir farkla geride bıraktığına işaret ediyor. Heyecanla beklenen yapım, PS5’te daha güçlü bir ivme yakalamış gibi görünüyor.

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    PlayStation ve Xbox arasında GTA 6 rekabeti kızışıyor

    ABD pazarındaki ön veriler, oyunun PlayStation 5 sürümünün Xbox Series X/S versiyonunu ezici bir şekilde geride bıraktığını gösteriyor. Microsoft konsolunda sipariş edilen her bir ünite için Sony’nin platformunda altı adet satılıyor.

    Bu ezici 6’ya 1 oranı, Rockstar Games’in Sony ile agresif bir ticari ortaklığa yaptığı büyük yatırımı haklı çıkarmaya yardımcı oluyor. GTA 6’nın PS5 arayüzündeki varlığı devasa boyutlara ulaştı. Ön siparişler başladıktan hemen sonra konsolun karşılama ekranını kapladı. Ayrıca resmi PlayStation mobil uygulamasının tamamen yenilenmiş bir görsel tasarımında da yer aldı.

    GTA 6 - PlayStation 5

    VICE’ın haberine göre ticari performans rekorlar kırarken, sektörün dikkati endişe verici bir perde arkası senaryosuna çevrildi. Büyük uluslararası perakende zincirleri, yıl sonuna kadar ciddi donanım kıtlığı riski konusunda güçlü uyarılarda bulundu.

    Oyun ön siparişlerinin hacmi o kadar arttı ki mevcut tedarik zinciri, 19 Kasım 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan oyun için konsol satın almak isteyen yeni oyuncuların talebini karşılamakta yetersiz kalıyor.

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    Konsol maliyetleri adeta cep yakıyor

    Yeni nesil konsollara geçmeyi planlayan tüketiciler için işleri daha da kötüleştiren bir gelişme olarak, Microsoft bu hafta tüm Xbox Series X modelleri için 150 dolarlık önemli bir fiyat artışını resmen duyurdu. Yeni fiyatlar, Rockstar oyununun çıkışından sadece birkaç ay önce, 1 Ağustos 2026’da yürürlüğe girecek.

    Kronik cihaz kıtlığı ve üretim maliyetleri üzerindeki enflasyonist baskıların birleşimi, yıl sonu için zorlu bir senaryo çiziyor. GTA 6 ile ilgilenen oyunseverler, yüksek fiyatlar ve mağazalarda yaygın kıtlık gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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