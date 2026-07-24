Sony, yeni PS5 güncellemesini yayınladı: Odakta küçük iyileştirmeler var

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Sony, PS5 konsolları için mesajlaşma ve ekran kullanılabilirliğini artıran 26.04-13.60.00 sürüm numaralı ufak çaplı bir güncelleme yayınladı.

Güncellemenin, Ağustos ve Eylül aylarında piyasaya çıkacak Control Resonant ve Onimusha: Way of the Sword gibi önemli yapımlar öncesinde sistem performansını desteklemesi bekleniyor.

Teknoloji devinin 2028 yılında fiziksel oyun disklerini kaldırma kararına karşı çıkan oyuncuların boykot ve tepki mesajları devam ediyor.

Sony, PS5 konsolları için 26.04-13.60.00 sürüm numaralı yeni bir donanım yazılımı güncellemesini kullanıcıların erişimine sundu. GameSpot’un haberine göre, oyun konsolunda küçük çaplı geliştirmeler sunan yeni sürüm her zamanki gibi sistemi güncel tutmayı hedefliyor.

Şirket tarafından paylaşılan son derece kısa güncelleme notlarında, “Bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirdik” ifadelerine yer verildi. Peki PlayStation 5’in yeni güncellemesi ilen gelen özellikler neler? İşte detaylar…

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PlayStation 5 için önemli güncelleme geldi

PS5 için yayınlanan son büyük güncelleme, daha güçlü makinenin sahipleri için geliştirilmiş PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sürümünü beraberinde getirerek doğrudan PS5 Pro modeline odaklanmıştı. Yeniliklerin ötesinde oyuncular; geçmiş donanım yazılımı güncellemeleriyle geliştirilmiş Arkadaşlar Etkinliği (Friends Activity) aracına, PS5 konsol seri numarasını kontrol etme seçeneğine ve güç tasarrufu moduna kavuşmuştu.

Yapılan değişikliklere her zamanki stabilite iyileştirmeleri de eşlik etmişti. Söz konusu güncellemeler; Ağustos ve Eylül aylarında piyasaya sürülecek Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ve Marvel Tokon: Fighting Souls gibi merakla beklenen oyunlardan hemen önce geldi.

Fiziksel oyun diski tartışmaları sürüyor

Bununla birlikte oyuncular, Sony’nin 2028 yılında PlayStation oyun disklerini sonlandırma kararına yönelik hoşnutsuzluklarını dile getirmek için son zamanlarda duyuru gönderilerini araç olarak kullanıyor.

Şirketin çevrim içi ortamdaki her paylaşımı, oyuncuların kararı boykot etme veya oyunları farklı bir platformdan satın alma çağrısı yaptığı olumsuz yanıt yağmuruyla karşılaşıyor. Başlatılan kampanya, teknoloji devini 2028 ve sonrasında bir tür fiziksel disk seçeneği sunmaya ikna etmeyi amaçlıyor.

Sony ve üçüncü taraf yayıncıların yöneltilen eleştiri fırtınasına göğüs gerdiği görülüyor. Gelecekte yalnızca dijital odaklı bir pazar yerinin şirketler için çok daha kazançlı olacağı öngörülüyor.