ASUS ROG Ally’nin satış fiyatı sızdırıldı

ASUS ROG Ally çok yakında piyasaya çıkacak. Heyecanla beklenen taşınabilir konsol cihazı için geri sayım başlamış durumda. Bilindiği üzere cihaz, ilk olarak ASUS tarafından 1 Nisan tarihinde duyurulmuş, bu nedenle pek çok kişi tarafından eğlenceli bir “şaka” olarak anılmıştı. Ancak şirket kısa bir süre sonra bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, ürünün önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacağını müjdelemişti.

ASUS geçtiğimiz günlerde ROG Ally el konsolunun yakında küresel olarak satışa sunulacağını duyurdu. Steam Deck rakibi olarak piyasada boy göstermeye başlayacak olan ürünle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken; ortaya çıkan son sızıntılar, merakla beklenen cihazın satış fiyatını gözler önüne serdi. Konsol, ABD merkezli perakende alışveriş platformu Best Buy’da görüldü.

ASUS ROG Ally fiyatı ne kadar olacak?

ASUS ROG Ally taşınabilir konsol cihazının satış fiyatı, cihazın piyasaya sürülmesine günler kala internete sızdırıldı. Gelen bu bilgiler, Best Buy web sitesinde konsolun beyaz renk varyantında duyurusunun ekran görüntüsünü yayınlayan Khumail Thakur (@wickedkhumz) adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından geldi.

Khumail Thakur’un paylaştığı bilgilere göre merakla beklenen el konsolu, 16 GB RAM ve 512 GB NVMe M.2 SSD dahili depolama alanına sahip versiyonu ile 699,99 dolar karşılığında satışa çıkacak. Thakur’un açıklamasına göre, Best Bey söz konusu reklam sayfasını kısa bir süre sonra kapattı.

ASUS ROG Ally cihazı bilindiği üzere Steam Deck’e rakip olarak gelecek. Valve tarafından geliştirilen el konsolu, 399 dolar ila 649 dolar arasında değişkenlik gösteren fiyatlardan alıcılara hitap ediyor. Bu anlamda bakıldığında, Ryzen Z1 Extreme işlemcili bu model biraz yüksek bir fiyat etiketi içeriyor. Ancak muhtemelen cihazın daha uygun fiyatlı bir Ryzen Z1 işlemci seçeneğine sahip sürümü piyasaya sürülebilir.

ASUS ROG Ally’nin teknik özellikleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahipken, Best Buy sayfası sayesinde artık daha fazla ayrıntıya ulaşabiliyoruz. Heyecanla beklenen cihazın Full HD çözünürlük kalitesine sahip 7 inç ekran ve 120 Hz yenileme hızı desteği ile geleceği belirtiliyor. Buna ek olarak, grafik performansını artırmak adına cihazı harici bir video kartına bağlama imkanı veren eGPU desteği de karşımıza çıkıyor.

ASUS’tan şimdilik ROG Ally fiyat iddialarına ilişkin herhangi bir cevap gelmedi. Şirket, 11 Mayıs tarihinde düzenleyeceği lansman etkinliğinde merakla beklenen taşınabilir konsol cihazını piyasaya tanıtacak. Cihazın tüm merak edilen teknik özellikleri bu etkinlikte tüketicilere sunulacak. Öte yandan ürünün fiyatını da resmi olarak ilk kez etkinlikle birlikte öğrenme şansına sahip olacağız.