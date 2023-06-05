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    Mayıs 2023’te en çok oynanan Steam Deck oyunları belli oldu

    Mayıs 2023 döneminde en çok oynanan Steam Deck oyunları belli oldu. Listenin ilk sırasında karşımıza Elden Ring çıkıyor.
    En çok oynanan Steam Deck oyunları
    Görsel: Unsplash

    Valve tarafından geliştirilen popüler el bilgisayarı Steam Deck, kısa bir süre içinde ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Nintendo Switch rakibi olarak lanse edilen cihaz, kullanıcıların halihazırda mevcut olan Steam kütüphanelerini kullanabilecekleri ve aynı zamanda bu oyunlar için ekstra ücret talep edilmeyeceği yüksek performanslı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Şirket, Mayıs ayında en çok oynanan Steam Deck oyunları hakkında bilgi verdi.

    Steam Deck’te geçtiğimiz aya damgasını vuran 20 oyun listesi açıklandı. Listede bir numaralı oyun Elden Ring olarak karşımıza çıkıyor. FromSoftware tarafından geliştirilen oyun, yaklaşık bir yıllık süre zarfında geniş oyuncu kitlelerine ulaşmayı başardı. Sevilen yapım, Steam Deck kullanıcılarının adeta gözdesi haline geldi.

    En çok oynanan Steam Deck oyunları

    Mayıs ayında en çok oynanan Steam Deck oyunları arasında zirvede bulunan isim, FromSoftware ve ünlü yazar George R.R. Martin’in ortaklığı sonucunda geliştirilen bir aksiyon rol yapma oyunu olan Elden Ring oldu. Bandai Namco Entertainment etiketiyle yayınlanan oyun, Soulsborne türünün özelliklerini taşıyan etkileyici dokusu ve geniş bir açık dünya deneyimiyle beğeni topladı.

    İlk olarak 25 Şubat 2022 tarihinde Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC platformları için piyasaya sürülen oyun, aynı gün Steam Deck’te de kullanıcılarla buluşmuştu. Karanlık ve gotik unsurlarıyla Dark Souls serisine oldukça benzerlik gösteren yapım, geleneksel fantastik öğeleri, epik hikaye anlatımı ve keşif odaklı oynanış tarzıyla Steam Deck’te en çok oynanan oyun olarak bir numarada iddiasını gösteriyor.

    Elden Ring
    Görsel: FromSoftware

    Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise Stardew Valley ile Vampire Survivors oyunları yer alıyor. Bu bağlamda liste, Steam Deck kullanıcılarının en son grafikleri gerektirmeyen, ancak taşınabilir moddaki oyunlar için harika bir seçenek olan daha basit oyunlara ne kadar düşkün olduğunu gözler önüne seriyor.

    Mayıs ayında en çok oynanan Steam Deck oyunları arasında ilk on basamakta karşımıza çıkan diğer yapımlar Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption, Hades, The Elders Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Binding of Isaac: Rebirth ve Cyberpunk 2077 geliyor. İlk yirmiye giren oyunların tamamı ise şu şekilde belirtiliyor:

    1. Elden Ring
    2. Stardew Valley
    3. Vampire Survivors
    4. Hogwarts Legacy
    5. Grand Theft Auto V
    6. Red Dead Redemption 2
    7. Hades
    8. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
    9. The Binding of Isaac: Rebirth
    10. Cyberpunk 2077
    11. NBA 2K23
    12. The Witcher 3: Wild Hunt
    13. Cult of the Lamb
    14. Monster Hunter Rise
    15. Persona 5 Royal
    16. Fallout 4
    17. Brotato
    18. No Man’s Sky
    19. Slay the Spire
    20. Dead Cells

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