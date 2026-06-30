Rockstar Games, GTA 6’nın en iyi PS5’te çalıştığını doğruladı

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Rockstar Games, Sony ile eşi benzeri görülmemiş stratejik bir ortaklık gerçekleştiriyor.

Stüdyonun resmi internet sitesinde, GTA 6'nın en iyi PS5 platformunda çalıştığı ifade ediliyor.

Pazarlama kampanyası kapsamında Sony de PlayStation 5'in açılış menüsünde GTA 6'ya yer vermeye başladı.

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6 için geri sayım resmen başladı. 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacak yeni Grand Theft Auto oyunu, öncelikle yeni nesil konsol platformları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te yayınlanacak.

Bununla birlikte Rockstar Games, resmi internet sitesinde paylaştığı yeni reklam materyallerinde, GTA 6’nın en iyi PlayStation 5 konsolunda çalışacağını açık bir şekilde ifade etti. Bu dikkat çekici hamle, stüdyonun Sony ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklığın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Sony’den GTA 6 için görülmemiş pazarlama desteği

Üstün donanım performansı ile ilgili tartışmalar sürekli olarak devam etse de Rockstar Games ve Sony’nin mesajı konsolun sürükleyici özelliklerine odaklanıyor.

Japon şirket, ortaklığın yoğun dokunsal geri bildirim ve 3D ses teknolojisi kullanımıyla derin bir deneyim sunmayı amaçladığını, bu unsurların tek oyunculu etkileşim için çıtayı yükselttiğini vurguluyor.

VGC’nin aktardığı detaylara göre Sony’nin tanıtım atağı pek çok cephede kendini gösteriyor. PlayStation, ön siparişlerin açılışını kutlamak için konsollarını ve mobil uygulamasını yeniden tasarladı.

Bununla birlikte oyuncular, PS5’in başlangıç ​​menüsünde özel bir GTA 6 animasyonu gösterildiğini bildirdi. Bu da konsol tarihinde bir oyun için eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak nitelendirildi. Dikkat çeken hamle, markanın 2026 sonuna kadar PS5’in kurulu kullanıcı tabanını artırmak için bu oyuna güvendiğini açıkça gösteriyor.

GTA 6 için ön siparişler geçen haftadan bu yana açık durumda. Oyunun küresel çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak biliniyor. Ayrıca Rockstar Games fiziksel sürümün diskler olmadan satılacağını da resmen açıkladı. Standart sürüm 4.000 TL fiyatla satılırken, özel ödüller içeren Ultimate Edition’ın önerilen fiyatı ise 5.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, GTA 6’nın PlayStation 5 ön siparişlerinin Xbox’a göre ezici bir farkla öne geçtiğini gözler önüne sermişti.