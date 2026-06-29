Sony’den net mesaj: PlayStation 6 beklenenden çok daha pahalı olacak

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Sony üst yönetimi, yatırımcılarla gerçekleştirilen soru-cevap toplantısında PS6'nın fiyatlandırma stratejisine dair kritik ipuçları paylaştı.

Cihaz, yapay zeka sektörünün yoğun talebi nedeniyle SSD ve RAM gibi temel bileşen maliyetlerinde ciddi bir artışla gelecek.

Bu da şirketin geçmiş jenerasyonlardaki gibi fiyat sübvansiyonu yapmasını imkansız hale getirecek.

Dolayısıyla da PlayStation 6 fiyatları ne yazık ki beklenenden çok daha pahalı olacak.

Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için çalışmalarını sürdürüyor. Merakla beklenen cihazla alakalı ortaya çıkan son raporlar, modelin beklenenden çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağına işaret ediyor.

Son piyasa tahminlerine göre yeni konsolun üretim maliyeti yalnızca üç ay içinde yaklaşık yüzde 31 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte pazarlama, lojistik ve kar marjı giderleri hesaba katılmadan önce bile yaklaşık 1.000 dolara ulaştı.

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PS6 da donanım krizinden etkilenecek

Sony yatırımcılarla yaptığı son soru-cevap oturumunda, geçmiş nesillerde yaygın olduğu gibi, konsolun fiyatını rekabetçi tutmak için yüksek üretim maliyetlerini üstleneceği yönündeki beklentileri yalanladı.

Yöneticiler, şirketin bileşen maliyetlerindeki artışın tamamını karşılamasının gerçekçi olmadığını kesin bir dille ifade etti. Bu felsefenin halihazırda uygulamada olduğuna dair kanıt olarak şirket, mevcut nesil boyunca Japonya dışındaki çeşitli pazarlarda fiyat artışları uyguladığını hatırlatarak, prensip olarak donanımı önemli bir kayıpla satmayı amaçlamadığını vurguladı.

Gelecek nesil platformlara yönelik artan endişeleri değerlendiren tepe yönetici Hideaki Nishino, fiyatlandırma politikasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bileşen maliyeti artışlarını kendi bünyemizde eritmemiz bizim açımızdan gerçekçi değil. Nitekim Japonya dışındaki bazı pazarlarda halihazırda belirli fiyat artışları uygulamak durumunda kaldık. Prensip olarak, donanımları ciddi zararlar ederek satmak gibi bir niyetimiz bulunmuyor. Aynı zamanda piyasayı dikkatle izliyor ve yaklaşımımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz. Tüketicilerin, sunduğumuz değeri fiyatlandırmayla doğru orantılı olarak tam anlamıyla anlamalarını sağlamak için her türlü çabayı göstermemizin önemli olduğuna inanıyoruz.”

PlayStation’dan uygun fiyatlı bir taşınabilir model gelebilir

Eğer 1.000 dolarlık fiyat geleneksel ev konsolu kullanıcılarını uzaklaştırırsa, Sony stratejik bir yön değişikliğine hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirket, yatırımcılarla yaptığı toplantıda PlayStation Portal’ı yeni yaşam tarzlarına uyarlanmış deneyimler sunan bir donanım örneği olarak vurguladı ve geleneksel konsolun daha geniş bir ekosistemin temeli haline gelebileceğini öne sürdü.

Taşınabilir bir PlayStation 6 modelinin giriş seviyesi bir alternatif olarak piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler giderek daha fazla ilgi görüyor. Öte yandan son derece pahalı yerel donanıma olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bulut oyun desteği de bir başka çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Sony piyasayı izlemeye ve yaklaşımını değerlendirmeye devam edeceğini belirterek, asıl odak noktasının donanımın piyasaya sürüldüğü anda nihai fiyat noktasından bağımsız olarak, tüketicinin ödenen fiyata karşılık sunulan değeri anlamasını sağlamak olacağını vurguluyor.