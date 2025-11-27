Steam Black Friday İndirimleri başladı: İşte öne çıkan fırsatlar

Reklam

Steam Black Friday İndirimleri bugün resmen başladı.

Kampanya 1 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.

İndirim döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan cazip fırsatlar sunuluyor.

Red Dead Redemption 2, God of War, EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy ve daha çok sayıda ilgi çekici AAA oyunda önemli indirimler yer alıyor.

Steam Black Friday İndirimleri bugün resmen başladı. Farklı türlerde çok yüzlerce ilgi çekici oyunu bir araya getiren bu kampanya, belki de uzun süredir listenizde tuttuğunuz AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar geniş bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

Bugün itibarıyla başlayan kampanya, yüzde 90’a varan cazip fırsatlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Steam indirim fırsatı 1 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Reklam

Steam Black Friday İndirimlerinde kaçırılmayacak oyunlar

Birçok eğlence dolu yapımı bir araya getiren Steam indirim kampanyası ile ilgili öne çıkan bazı fırsatları sizler için derledik. Örneğin normal fiyatı 69,99 dolar olan EA Sports FC 26 yüzde 50 indirimle birlikte 34,99 dolara düşüyor.

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy oyunu normalde 59,99 dolardan satılırken, yüzde 85 indirim fırsatıyla birlikte 8,99 dolara düşüyor. 59,99 dolarlık Red Dead Redemption 2 ise yüzde 75 indirimle 14,99 dolardan satın alınabiliyor.

Normal fiyat etiketi 49,99 dolar olan God of War oyunu yüzde 60 indirimle birlikte 19,99 dolara düşüyor. 32,78 dolarlık Forza Horizon 5 tam yarı fiyatına, 16,39 dolardan listeleniyor.

Steam Black Friday İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim oranı Mount & Blade II: Bannerlord $19.99 $9.99 -%50 EA SPORTS FC™ 26 $69.99 $34.99 -%50 Mount & Blade II: Bannerlord – War Sails $12.49 $11.24 -%10 Red Dead Redemption 2 $59.99 $14.99 -%75 Forza Horizon 5 $32.78 $16.39 -%50 Grand Theft Auto V Enhanced $29.99 $14.99 -%50 Hogwarts Legacy $59.99 $8.99 -%85 Black Desert $4.99 $0.49 -%90 UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu $49.99 $16.49 -%67 Warhammer 40,000: Space Marine 2 $39.99 $15.99 -%60 Dying Light: The Beast $44.99 $35.99 -%20 Detroit: Become Human $31.99 $6.39 -%80 Age of Empires IV: Anniversary Edition $19.99 $6.99 -%65 God of War $49.99 $19.99 -%60 Hearts of Iron IV $29.99 $8.99 -%70 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ $59.99 $35.99 -%40 Squad $24.99 $9.99 -%60 The Last of Us™ Part I $59.99 $29.99 -%50 Diablo® IV $49.99 $24.99 -%50 F1® 25 $59.99 $29.99 -%50 SILENT HILL 2 $32.99 $16.49 -%50 It Takes Two $39.99 $9.99 -%75 DOOM: The Dark Ages $49.99 $24.99 -%50 NBA 2K26 $69.99 $31.49 -%55 The Last of Us™ Part II Remastered $49.99 $39.99 -%20 Mortal Kombat 1 $49.99 $9.99 -%80 God of War Ragnarök $49.99 $39.99 -%20 Escape from Tarkov $19.99 $16.99 -%15 Ready or Not $28.99 $17.39 -%40 ASTRONEER $14.99 $4.49 -%70 Marvel’s Spider-Man Remastered $59.99 $23.99 -%60 Assetto Corsa $10.49 $2.62 -%75 SILENT HILL f $36.99 $29.59 -%20 DARK SOULS™ III $39.99 $19.99 -%50 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition $23.99 $5.99 -%75 Bodycam $17.99 $14.39 -%20 Age of Empires II: Definitive Edition $19.99 $6.99 -%65 Marvel’s Spider-Man 2 $59.99 $47.99 -%20 Days Gone $39.99 $15.99 -%60 The Elder Scrolls® Online $11.99 $2.99 -%75 Dying Light $18.00 $3.60 -%80 Split Fiction $49.99 $39.99 -%20 HELLDIVERS™ 2 $39.99 $31.99 -%20 A Way Out $29.99 $5.99 -%80 Sea of Thieves: 2025 Edition $27.99 $13.99 -%50 Red Dead Redemption $49.99 $24.99 -%50 RoadCraft $27.99 $19.59 -%30 Risk of Rain 2 $12.49 $4.12 -%67

Peki ya Steam Black Friday indirimi ne zaman sona erecek? Valve’a göre oyunseverler 1 Aralık Pazartesi gününe kadar bu fırsattan yararlanma şansına sahip olacak. Kampanya kapsamında indirime giren tüm oyunları bu bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Öte yandan bu hafta 2025 Steam Ödülleri için aday belirleme süreci başladı. Siz de oyunuzu kullanarak bu sürece dahil olabilir, yıla damgasını vuran oyunları belirlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atmanızı tavsiye ederiz. Listede herhangi bir ücret ödemeden keyifle oynayabileceğiniz çok sayıda ilgi çekici seçenek mevcut.