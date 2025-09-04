Steam açıkladı: Oyuncular 16 GB RAM’e elveda diyor

Steam'in anketine göre oyuncular bilgisayarlarında 16 GB'dan 32 GB RAM'e yükseltiyor.

Bu dikkat çekici geçiş eğilimi, 32 GB'ın artık bir standart haline gelmeye başladığını bizlere gösteriyor.

Sektör uzmanları ilerleyen aylarda bu değişimin daha net bir şekilde hissedileceğini vurguluyor.

Steam tarafından milyonlarca kullanıcısından elde edilen teknik verilere dayanarak gerçekleştirdiği geleneksel aylık anket, oyun bilgisayarlarının yapılandırmasında bir değişikliği ortaya koyuyor.

Valve’ın Ağustos ayına yönelik yayınladığı ankete göre 32 GB RAM’e sahip sistemler giderek yaygınlaşıyor. Önümüzdeki aylarda pazarda bu trend 16 GB’ı geçerek oyuncular arasında yeni standart haline gelebilir.

32 GB artık bir “ihtiyaç” haline geliyor

TomsHardware’ın haberine göre bu oyuncu hareketliliği üç faktöre bağlanıyor. İlki, yeni oyunlara olan talep olarak gösteriliyor. Bazı daha zorlu açık dünya ve simülatör oyunları, yüksek kaliteli dokular ve performans düşüşü olmadan optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunmak için 32 GB RAM öneriyor.

İkinci faktör ekonomik bir durumu gözler önüne seriyor. RAM’lerin, özellikle de yeni DDR5 standardının fiyatı, piyasaya sürülmesinden bu yana düşüşte. 16 GB’lık bir kit (2×8 GB) için fiyat farkı da azaldı. Bu durum yeni kullanıcıları daha büyük kapasiteye hemen yatırım yapmaya teşvik etti.

Üçüncü neden ise doğal donanım yükseltme döngüsü olarak gösteriliyor. 2025 yılında yeni bilgisayar kuran veya satın alan kullanıcılar, 32 GB’ı halihazırda “geleceğe hazır yeni standart” olarak görüyor. Bu sayede makinelerinin kısa vadeli yükseltmelere ihtiyaç duymadan daha uzun süre güncel kalmasını sağlıyor.

Anket sonuçları bu eğilimi doğruluyor

Mart ve Ağustos 2025 arasında toplanan rakamlar bu değişimi ayrıntılı olarak gösteriyor. Mart ayında Steam oyuncularının yüzde 43,12’si 16 GB RAM kullanıyor. Yüzde 32,85’i ise 32 GB RAM barındırıyor. Bu da 10,27 puanlık bir farka işaret ediyor.

Altı ay sonra, yani Ağustos ayında 16 GB’lık kullanıcı payı yüzde 41,67’ye düştü. Aynı dönemde 32 GB’lık kullanıcı tabanı yüzde 35,42’ye yükseldi. Bu da iki yapılandırma arasındaki farkı 6,25 puana düşürdü.

Bu eğilimlerin devam etmesi, yani 16 GB’ın azalması ve 32 GB’ın artış yaşamasının, 32 GB’ın çoğunluk haline geleceği geçiş noktasının önümüzdeki altı ay gibi erken bir zamanda gerçekleşmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Ekran kartı pazarında durumlar ne?

Steam’in araştırması aynı zamanda ekran kartı (GPU) pazarına da genel bir bakış sunuyor. Anketler GeForce RTX 4060’ın hem masaüstü hem de oyun dizüstü bilgisayarlarında lider konumda olduğunu gösteriyor.

Yakın zamanda piyasaya sürülen RTX 5000 serisi ve halefi RTX 5060 da öne çıkanlar arasında yer alıyor. RTX 4060 birçok tüketici için uygun fiyatlı bir seçenek olmaya devam ediyor.