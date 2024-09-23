Stardew Valley 1.6 konsol ve mobile ne zaman gelecek?

Bu yılın Mart ayında PC için yayınlanan Stardew Valley 1.6 yaması çok yakında konsol ve mobil cihazlara geliyor. Geliştirici ekipten nihayet çıkış tarihi ile ilgili açıklama geldi. Eric “ConcernedApe” Barone tarafından açıklanan bilgilere göre merakla beklenen güncelleme, büyük bir aksilik çıkmadığı takdirde 4 Kasım tarihinde bu platformlara ulaşacak.

Barone’a göre güncellemenin konsol ve mobil cihazlar için gecikmesi, ekibin bilgisayarlara büyük güncellemelerin yayınlanmasına her zaman öncelik vermesinden kaynaklanıyor. Barone bunun daha kapalı platformlarda oynayanların kritik hatalarla uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için neredeyse bir Beta testi görevi gördüğünü açıkladı.

Stardew Valley’in yaratıcısının asıl endişesi, konsollarda ve mobil cihazlarda güncellemeler çok hızlı yayınlandığında bunun eski kayıtların silinmesine neden olabilmesi olarak belirtiliyor. Özellikle düzeltmelerin başlatılmasının daha uzun sürdüğü göz önüne alındığında, bu tür sorunların masaüstü platformlarda çok daha büyük olma eğiliminde olduğunu ekledi.

Stardew Valley 1.6 güncellemesi neler sunuyor?

Eric “ConcernedApe” Barone aynı zamanda 1.6 güncellemesinin çıkmasının bu kadar uzun sürmesini asla istemediğini, ancak bunun kontrolünün dışına çıktığını açıkladı. Bu uzun bekleyiş, güncellemenin oyunun PC versiyonunun son aylarda aldığı tüm ek iyileştirmeleri getirerek telafi edilecek.

Ayrıca Stardew Valley 1.6 güncellemesinin yeni özelliklerinden herkes faydalanabilirken, bunlardan yararlanmanın en iyi yolunun yeni bir çiftlik kurmak olduğunu da belirtti. Oyuna eklenen güncellemeler arasında halkın sürdürülebilir konut üretme becerisine meydan okumayı vaat eden yeni bir biyom da yer alıyor.

Merakla beklenen yeni güncelleme konsol ve mobil cihazlar için oyuna çok sayıda yenilik kazandıracak. Desert Festival (Çöl Festivali), Trout Derby (Alabalık Yarışı) ve SquidFest (Ahtapot Festivali) gibi yeni etkinliklere ev sahipliği yapacak olan oyun, aynı Meadowlands Farm adlı yeni çiftlik türü, yeni beceri sistemi, karakterlerle daha fazla etkileşim kurmanıza imkan tanıyacak yeni NPC diyalogları, aynı anda birden fazla evcil hayvana sahip olma işlevi, yeni tarım türleri, mevsime özel kıyafetler ve yeni aksesuarlar ile oyuncuları memnun edecek.

4 Kasım tarihinde konsol ve mobil cihazlara gelecek olan Stardew Valley 1.6 güncellemesi şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki ya siz bu güncelleme ile ilgilineler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.