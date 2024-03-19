Stardew Valley 1.6 güncellemesi çıktı! İşte tüm yenilikler…

Popüler çiftlik oyunu Stardew Valley için yıllardır beklenen güncelleme bugün itibarıyla yayınlandı. Merakla beklenen Stardew Valley 1.6 güncellemesi oyun içi birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

Şimdilik sadece PC’ler için yayınlanan Stardew Valley 1.6 güncellemesi, yeni oyun içerikleri, görsel iyileştirmeler, çoklu oyuncu, oyun dengesi ve yaşam kalitesi konularında birçok yeniliği kapsıyor.

İlk olarak 2016’da piyasa sürülen ve yaklaşık dört yıldır büyük bir güncelleme almayan popüler çiftlik oyunu Stardew Valley, en son 2020 Aralık’ta 1.5 güncellemesi ile oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. Aradan geçen uzun yılların ardından beklenen 1.6 güncellemesi nihayet yayınlanmış oldu.

Stardew Valley hayranlarının yıllardır beklediği güncellemeyi oyunun geliştiricisi olan “ConcernedApe” rumuzlu Eric Barone, paylaştığı bir tweet ile duyurdu. Bugüne kadar paylaştığı küçük ipuçlarıyla merakları iyice artıran Barone, bu kez 1.6 güncellemesine dair tüm detayları paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

Stardew Valley 1.6 güncellemesi ile gelen yenilikler

Popüler çiftlik oyunun PC versiyonu için yayınlanan 1.6 güncellemesi, yeni oyun içeriklerinden yeni tasarımlara, multiplayer yeniliklerinden yeni oyun dengesine kadar birçok yeni özelliği içeriyor. Öne çıkan yenilikler ise şöyle:

Yeni büyük festival: Desert Festival (Çöl Festivali)

İki küçük yeni festival: Trout Derby (Alabalık Yarışı) ve SquidFest (Ahtapot Festivali)

Yeni çevresel yaz etkinliği

Yeni çiftlik türü: Meadowlands Farm

Yeni karakter diyalogları

Yeni oyun sonu beceri / ustalık sistemi

Birden fazla evcil hayvan seçebilme

Yeni tarım ürünleri, eşyalar, mobilyalar ve daha fazlası.

Öne çıkan bu yeniliklerin yanı sıra, kışlık kıyafetler, gizemli kutular, yeni şelaleler, dekorasyonlar gibi hem içerik hem de tasarımsal açıdan birçok yenilik Stardew Valley 1.6 güncellemesi ile birlikte geliyor.

Buna ek olarak, çok oyunculu (multiplayer) oyun modunda da önemli bir yeniliğe gidilmiş durumda. Buna göre çok oyunculu oyun modu artık 8 kişiye kadar oynanabiliyor.

Dört yılın ardından gelen güncelleme

“ConcernedApe” rumuzuyla bilinen ABD’li oyun geliştiricisi Eric Barone tarafından geliştirilen Stardew Valley, ilk olarak 2016’da piyasaya sürülmüştü. Bir çiftlik simülasyonundan daha fazlası olan oyun, kısa sürede oyunseverlerin ilgisini çekmiş ve listelerdeki yerini almıştı. Hatta Steam gibi popüler oyun platformlarında en fazla olumlu puan ve yorum alan oyunlardan biri oldu.

Ancak oyun için hazırlanan son büyük güncelleme (1.5) 2020’de yayınlanmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından beklentiler de hayli artmıştı. Stardew Valley 1.6 güncellemesi ise ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında duyurulmuş ve bu haber oyunseverleri oldukça heyecanlandırmıştı. Nihayetinde Stardew Valley hayranları, yıllardır beklediği güncellemeye kavuşmuş oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 2024’te çıkacak tüm oyunlar

Grafikleriyle “pixel art” sevenleri kendisine çeken oyun; karakter ilişkileri, rol yapma özellikleri, çiftçilik deneyimi, sınırlı zaman ve süreç yönetimi gibi sahip olduğu birçok özelliğiyle minimal bir yaşam simülasyonu sunuyor. Oyunculara sunulan kişiselleştirme seçenekleri ve dizayn özellikleri ise sınırsız bir hayal dünyası ile uzun soluklu bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Şimdilik sadece PC, Mac ve Linux için yayınlanan güncellemenin, yakın zamanda konsollara ve mobile gelmesi bekleniyor.

Yeni güncellemeyi almak veya oyunu indirmek için Stardew Valley Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.