Star Wars Battlefront oyunları için Steam’den kaçırılmayacak indirim fırsatı

Dünyanın en büyük film serileri arasında kabul edilen Star Wars aynı zamanda oyun dünyasında da önemli bir konuma sahip. Electronic Arts imzasıyla yayınlanan Star Wars oyunları dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Yakın zaman öncebir EA yöneticisi bu işbirliği sayesinde şirketin büyük bir kazanç sağladığını da vurgulamıştı. Şimdi ise Steam platformu Star Wars Battlefront Ultimate Edition ve Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatıyla karşımıza çıktı.

Star Wars serisinin popüler oyunları 26 Eylül tarihine kadar özel indirim fırsatı ile oyunseverlerin erişimine sunuldu. Steam bu bağlamda yüzde 88’e varan çarpıcı bir indirimle dikkatleri üzerinde topladı. Siz de koleksiyonunuzu tamamlamak ve Yıldız Savaşları evrenini daha yakından tanımak için bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte kaçırılmayacak indirim avantajının tüm merak edilen ayrıntıları…

Steam, Star Wars Battlefront oyunları için yüzde 88’e varan indirim yaptı

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts imzasıyla yayınlanan Star Wars Battlefront oyunları yüzde 88’e varan indirim avantajıyla yoğun bir ilgi gördü. İndirime giren oyunlar arasında Star Wars Battlefront Ultimate Edition, Star Wars Battlefront II Celebration Edition ve EA Star Wars Üçlü Toplu Paket yer alıyor. Son seçenek olan toplu paketin içinde Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition ve Star Wars Battlefront II Celebration Edition karşımıza çıkıyor.

Star Wars Battlefront Ultimate Edition oyunu 2015 yılında piyasaya çıkarken, Battlefront II Celebration Edition ise 2017’de yayınlandı. Çok sayıda kahraman görünüşü, trooper, destek görünüşü, ifade seçeneği ve zafer pozu ile geniş bir özelleştirme imkanı vaat eden oyunlar, kozmetik içerikleri bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip.

Her iki oyun da Star Wars serisi hayranları için sürükleyici bir deneyime kapı aralıyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve heyecan dolu atmosferiyle öne çıkan bu oyunlar, Steam’in indirim fırsatıyla oyunseverler için kaçırılmayacak bir seçenek haline geliyor.