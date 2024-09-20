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    Star Wars Battlefront oyunları için Steam’den kaçırılmayacak indirim fırsatı

    Steam platformu bugün Star Wars Battlefront oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı ile karşımıza çıktı.
    Star Wars Battlefront oyunları
    Görsel: Electronic Arts

    Dünyanın en büyük film serileri arasında kabul edilen Star Wars aynı zamanda oyun dünyasında da önemli bir konuma sahip. Electronic Arts imzasıyla yayınlanan Star Wars oyunları dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Yakın zaman öncebir EA yöneticisi bu işbirliği sayesinde şirketin büyük bir kazanç sağladığını da vurgulamıştı. Şimdi ise Steam platformu Star Wars Battlefront Ultimate Edition ve Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatıyla karşımıza çıktı.

    Star Wars serisinin popüler oyunları 26 Eylül tarihine kadar özel indirim fırsatı ile oyunseverlerin erişimine sunuldu. Steam bu bağlamda yüzde 88’e varan çarpıcı bir indirimle dikkatleri üzerinde topladı. Siz de koleksiyonunuzu tamamlamak ve Yıldız Savaşları evrenini daha yakından tanımak için bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte kaçırılmayacak indirim avantajının tüm merak edilen ayrıntıları…

    Steam, Star Wars Battlefront oyunları için yüzde 88’e varan indirim yaptı

    DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts imzasıyla yayınlanan Star Wars Battlefront oyunları yüzde 88’e varan indirim avantajıyla yoğun bir ilgi gördü. İndirime giren oyunlar arasında Star Wars Battlefront Ultimate Edition, Star Wars Battlefront II Celebration Edition ve EA Star Wars Üçlü Toplu Paket yer alıyor. Son seçenek olan toplu paketin içinde Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition ve Star Wars Battlefront II Celebration Edition karşımıza çıkıyor.

    Oyun Eski fiyatı İndirimli fiyatı
    Star Wars Battlefront Ultimate Edition 19,99 dolar 3,99 dolar
    Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 39,99 dolar 4,79 dolar
    EA Star Wars Üçlü Toplu Paket 129,97 dolar 25,27 dolar

    Star Wars Battlefront oyunları

    Star Wars Battlefront Ultimate Edition oyunu 2015 yılında piyasaya çıkarken, Battlefront II Celebration Edition ise 2017’de yayınlandı. Çok sayıda kahraman görünüşü, trooper, destek görünüşü, ifade seçeneği ve zafer pozu ile geniş bir özelleştirme imkanı vaat eden oyunlar, kozmetik içerikleri bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip.

    Her iki oyun da Star Wars serisi hayranları için sürükleyici bir deneyime kapı aralıyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve heyecan dolu atmosferiyle öne çıkan bu oyunlar, Steam’in indirim fırsatıyla oyunseverler için kaçırılmayacak bir seçenek haline geliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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