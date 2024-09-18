Electronic Arts, Star Wars oyunları sayesinde servet kazanıyor

Electronic Arts şirketi 2013 yılında LucasArts’ın kapatılmasının ardından Star Wars oyunları yapmak için Disney ve Lucasfilm’den lisans aldı. 2014 yılında EA bünyesinde ilk Star Wars oyunu yayınlanırken, bu anlaşma çerçevesinde yıllar boyunca çok sayıda ilgi çekici oyun karşımıza çıktı. EA’den gelen son raporlar, bu oyunların şirkete oldukça yüklü miktarlarda para kazandırdığını ve her iki taraf için de son derece karlı olduğunu gözler önüne serdi.

Electronic Arts’ın eğlence bölümü başkanı Laura Miele, şirketin Star Wars oyunları üzerinde çalışmak için Lucasfilm ile yaptığı ortaklığın sonuçlarından bahsetti. Şirketin sırf bu seriyle bile kasaya 5 milyar dolar kazandırdığını dile getirdi. Miele’nin açıkladığı bu rakamlar MMORPG The Old Republic’ten Battlefront’a ve Jedi serisindeki güncel oyunlara kadar markanın Yıldız Savaşları serisine ait tüm oyunlarını kapsıyor.

EA, Star Wars oyunlarından 5 milyar dolar kazandı

Şu anda Disney ile olan anlaşma kapsamında Marvel oyunları üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Laura Miele, Star Wars serisine ait oyunların da hız kesmeden ilerlediğini söyledi. Miele’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“İlk olarak Marvel oyunlarımızla çalışıyor olsak da, işbirliğimizin Lucasfilm ve Star Wars ile olan başarılı geçmişimizle desteklendiğini belirtmek önemlidir. Bu sayede tüm zamanların en kaliteli ve en çok satan Star Wars oyunlarından bazılarını 5 milyar doların üzerinde karla sunduk.”

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson’ın 2021 yılında Star Wars oyunlarının 3 milyar dolara ulaştığını belirttiğini dikkate alırsak, yalnızca son üç yılda 2 milyar dolar gelir elde edildiği anlaşılıyor. Ortaya çıkan bu sonuç etkileyici bir başarı olarak kayıtlara geçiyor.

Öte yandan Electronic Arts ekibi Star Wars oyunları üretmeye devam ediyor. Halihazırda devam eden projeleri yavaşlatmayı düşünmeyen şirket, ayrıca Respawn Entertainment’ın Jedi serisinde üçüncü bir oyun üzerinde çalıştığını doğrulayarak Cal Kestis’in maceralarının aslında bir üçleme olacağını da vurguluyor. Miele bununla alakalı ise şu ifadeleri kullandı: