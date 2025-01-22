Squid Game 2 az daha dizinin ikonik bir unsurunu değiştirebilirdi

Squid Game 2. sezonu az kalsın önemli bir değişikliğe sahip olacaktı.

Dizinin sanat yönetmeni Chae Kyoung-sun, oyuncuların yeşil üniformalarının rengini değiştirmek için çalıştıklarını itiraf etti.

Fakat neyse ki bu değişiklik yapılmadı ve ilk sezondaki renk tercihlerine sadık kalındı.

Netflix’in popüler dizisi Squid Game geçen ayın sonlarında yayınlanan ikinci sezonu ile ilgi odağı haline geldi. Onlarca ülkede “Top 10” listelerine damgasını vurmayı başaran dizi dünya çapında olağanüstü bir ses getirdi. Üçüncü sezon final bölümleri için son hazırlıklarını yürüten ekip, Haziran 2025’te hikayesini tamamlayarak izleyicilere nefes kesici anlar yaşatacak.

Merakla beklenen final sezonuyla ilgili söylentiler gelmeye başlarken, Squid Game 2. sezonu hakkında ortaya çıkan şaşırtıcı bir gerçek büyük dikkat topladı. Az kalsın dizideki artık ikonik hale gelen önemli bir unsurun değiştirebileceği öğrenildi. Yeni bölümler tüm dünyada inanılmaz bir başarı elde eden ilk sezonun birçok unsurunu korudu. Fakat yapımcılar dizide görsel açıdan bazı değişiklikler yapmayı düşünmüşlerdi.

Squid Game 2’de oyuncuların kıyafetleri farklı bir renge sahip olabilirdi

Squid Game 2. sezon sanat yönetmeni Chae Kyoung-sun geçen ay Netflix’te yayınlanan yeni bölümlerle ilgili ilginç bir arka plan bilgisi paylaştı. The Korea Times’a verdiği röportajda Chae, ölümcül mücadelelere katılan oyuncuların giydiği kıyafetleri değiştirmeyi düşündüklerini dile getirdi. Chae’nin açıklaması şu şekilde oldu:

“Dizide oyuncuların giydiği üniformayı yeni sezonda başlangıçta mavi yapmayı düşündük. Yönetmene kumaşın bir örneğini gösterdim ama bir süre düşündükten sonra ‘Hadi yeşile dönelim’ dedi. Sonuçta oyuncuların kıyafet rengini değiştirmemek doğru karardı. Hayranlardan gelen şikayet bombardımanına tutulabilirdik.”

Kıyafet tercihinde yapılacak olası değişiklik, 1980’lerde on üç yaşındaki bir yetimin hikayesini anlatan Run Hani adlı animasyon serisinde yer alan öğretmenin giydiği kıyafetlerden ilham alma fikriyle bağlantılıydı. Ancak Hwang Dong-hyuk, katılımcıların takım elbiseleri için yeşil rengi korumaya karar verdi.

Maskelerdeki geometrik semboller ne anlama geliyor?

Squid Game’de üç tür işçi maskesi vardır. Bu maskeler daire, kare ve üçgen olarak karşımıza çıkıyor. İşçilerin hepsi aynı kırmızı tulumu ve siyah maskeyi takarken aralarındaki tek fark maskelerin üzerine basılan üç şekil oluyor.

İlk iki sezonunda gösterilen hiyerarşi ve ipuçlarına göre üçgene sahip işçiler ikinci seviyeye çıkmayı başaranlar oluyor. Bunlar atanan mücadelenin gerekliliklerini karşılamayan oyuncuları ortadan kaldırma ve aynı zamanda genel yarışma kurallarını uygulama görevine sahip olanlar olarak belirtiliyor.

Üçgen grubu, Squid Game’deki güvenlik veya polis memurları gibi hareket ediyor. Bu işçiler kendilerini kuralları uygulamaya ve asi oyuncuları yatıştırmak için gereken her şeyi yapmaya adamıştır.

Sembol olarak daire takan çalışanlar giriş seviyesi çalışanlar olarak kabul edilir. Onlara yalnızca temizlik, yiyecek dağıtma ve elenen oyuncuların cesetlerini kaldırma gibi sıradan görevler verilir.

Son olarak kare maskeli işçiler üst düzey çalışanlardır. Bu işçiler daire ve üçgenlere emir verebilmekte, tesis içerisindeki çok çeşitli CCTV kameralarına erişim sağlayabilmektedir.