Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemi

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akagündüz 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Programın son bölümünde yer alan "hadis şakası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" olarak değerlendiriliyor.

Soydemir ve Akgündüz'ün savunma ifadeleri ortaya çıktı.

YouTue platformunda yayınlanan Soğuk Savaş adlı komedi programı bu hafta tatsız bir olayla gündeme geldi. Programın sunucu koltuğunda oturan Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis isteniyor.

Soğuk Savaş’ın son bölümünde yer alan “hadis şakası” sosyal medyada büyük tartışma başlatmıştı. Soydemir ve Akgündüz “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamada bulunmuştu:

“Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. NTV Haber’e göre iddianamede, bahsi geçen videonun kin, düşmanlık ve ayrımcılığa yol açacak söylemler barındırdığı ifade edildi. Kamu güvenliği noktasında açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı vurgulandı.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün ifadeleri ortaya çıktı

Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir’in savunma ifadesi ortaya çıktı. Soydemir, tepki çeken şakanın bir hadis olduğunu bilmediğini ve böyle bir niyeti olmadığını dile getirdi:

“Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum. Normal söylenen bir söz olarak biliyordum. Hiçbir şekilde din hakkında yada Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur.”

Enes Akgündüz ise muhafazakar bir ailede büyüdüğünü söyleyerek, söz konusu ifadenin Hz. Muhammed’in hadisi olduğunu bilmediğini ekledi: